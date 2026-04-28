جریمه ۴۳ میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریالی قاچاقچی لیفتراک در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان، از صدور حکم جریمه سنگین برای قاچاقچی لیفتراک در استان خبر داد.

رسیدگی به پرونده قاچاق لیفتراک در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی

شاهی گفت: شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی خرم‌آباد، پرونده قاچاق لیفتراک به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال را مورد رسیدگی قرار داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل سوخت یارانه‌ای، تخلف قاچاق را محرز اعلام کرد.

ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش تخلف

شاهی گفت: شعبه رسیدگی‌کننده، علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۴۳ میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: این کالای قاچاق با گزارش گمرک کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی ادامه داد: همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، نقش مهمی در کشف و برخورد با تخلفات قاچاق دارد.