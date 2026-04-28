به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله زارعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان اینکه الگوی تازه قراردادهای نفتی (IPC) بهصورت یکپارچه برای میدان آزادگان ابلاغ شده است، به خبرنگار شانا گفت: عملیات اجرایی این پروژه از پارسال آغاز و در نشستهای اخیر، پیگیریهای لازم برای تسریع در اجرای آن انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه پروژه توسعه میدان مشترک آزادگان بهصورت یکپارچه شامل آزادگان شمالی و جنوبی اجرا میشود، افزود: در حوزه فناوری، یکی از خواستههای مورد تأکید ما از پیمانکاران، استفاده از فناوریهای روز دنیا در این پروژه است. این موضوع بهویژه در زمینه افزایش ضریب بازیافت، کاهش هزینههای حفاری و توسعه اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با تأکید بر اینکه با توجه به فاصله ایجادشده در حوزه فناوری، بهویژه در بخشهای کلیدی انتظار داریم پیمانکار پروژه، روشهایی را برای خنثیسازی تحریمها پیشبینی و زمینه ورود فناوریهای روزآمد دنیا فراهم کند، ادامه داد: در کنار بهکارگیری فناوریهای نو، رعایت قانون حداکثری استفاده از توان داخلی در این پروژه، چه در حوزه دانش فنی و چه در بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی نیز در دستور کار قرار دارد.
رعایت ملاحظات محیط زیستی
زارعی با اشاره به اینکه در پروژه توسعه میدان مشترک آزادگان ملاحظات زیستمحیطی را نیز در نظر گرفتیم، گفت: برای مثال با استفاده از برخی فناوریها میتوان حفاریهای افقی در اعماق را بیشتر و تعداد تأسیسات سطحی را کاهش داد.
وی با تأکید بر اینکه شرکت پیمانکار توسعه میدان مشترک آزادگان برای موفقیت در اجرای چنین پروژه بزرگی باید از همان ابتدا ساختاری چابک، جوان و مجرب ایجاد کند، افزود: این موضوع همچنان مورد تأکید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان اینکه پروژهای با سرمایهگذاری حدود ۱۰ میلیارد دلار نیازمند سازماندهی دقیق و بهکارگیری نیروهای کارآمد است، تأکید کرد: شرکت پیمانکار باید در این زمینه سرعت عمل بیشتری داشته باشد که به نظر میرسد تلاشهایی در این مسیر در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ضمن یادآوری زمانبندی این پروژه، با اشاره به امضای قرارداد مقدماتی با شرکت آزادگان اروند در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: این شرکت با انجام مطالعات، فعالیتهای مهندسی و تأمین برخی کالاهای اساسی حفاری، فعالیتهای اولیه خود را آغاز کرده، نشست اخیر با پیمانکار نیز با هدف تسریع در روند اجرا و بررسی پیشرفتها برگزار شده است.
افزایش روزانه ۳۴۵ هزار بشکه در ۸ سال
زارعی با بیان اینکه پروژه توسعه میدان مشترک آزادگان اکنون در مرحله مطالعات، طراحی مهندسی و خرید قرار دارد و هنوز وارد مرحله اجرایی میدانی نشده است، افزود: فعالیت در این پروژه با همان سرعت پیشین ادامه دارد و تا حدامکان سعی شرایط اخیر کشور تأخیری در روند کار ایجاد نکند. در نشست اخیر نیز بر تسریع اجرای پروژه تأکید داشتیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، هدفگذاری افزایش تولید در این میدان روزانه ۳۴۵ هزار بشکه در یک بازه زمانی ۸ ساله است، گفت: بر این اساس تولید در میدان مشترک آزادگان از روزانه ۲۰۵ هزار بشکه به ۵۵۰ هزار بشکه در روز میرسد.
زارعی یادآور شد: از فاصله امضای قرارداد تا امروز، پروژه متوقف نشده و ظرفیت برداشت از این میدان هماکنون به بیش از روزانه ۲۴۵ هزار بشکه رسیده است.
زارعی با اشاره به آثار شرایط جنگ تحمیلی اخیر بر پروژهها گفت: خوشبختانه در بخش بالادست صنعت نفت مشکل جدی در حوزه تولید نداشتیم، تنها در برخی پروژههای توسعهای، بهدلیل ملاحظات ایمنی و حفظ نیروی انسانی، تعداد نیروهای حاضر در سایتها کاهش یافت، اما در بخش تولید، کاهشی نداشتیم.
وی یادآور شد: پروژههای یادآوران، سهراب، یاران، چنگوله و پایدار غرب مهمترین طرحهای توسعهای در حال اجرا هستند.
