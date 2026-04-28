۴۰ مرکز سیار بهزیستی در ۲۰ استان فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سلمان حسینی با اشاره به ماهیت این مراکز اظهار کرد: موبایل‌ون‌ها خودروهای تجهیزشده‌ای از نوع ون یا مینی‌بوس هستند که در ساعات مشخصی از روز در مناطق هدف مستقر شده و خدمات متنوعی در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از HIV ارائه می‌کنند.

وی افزود: این خدمات شامل آزمایش سریع اچ‌آی‌وی، آموزش‌های مرتبط با پیشگیری از انتقال HIV، آموزش تزریق ایمن و رفتار جنسی سالم، توزیع سوزن و سرنگ استریل، ارائه کاندوم، همچنین توزیع غذا، پوشاک و خدمات اولیه مانند استحمام برای گروه‌های هدف است.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این مراکز عمدتاً به معتادان تزریقی، زنان در معرض بیشترین آسیب و سایر گروه‌های پرخطر خدمات ارائه می‌دهند، تصریح کرد: تفاوت موبایل‌ون‌ها با تیم‌های سیار در سطح امکانات و ظرفیت خدماتی آن‌هاست؛ به‌گونه‌ای که این خودروهای مجهز می‌توانند در نقاط مختلف شهری و در زمان‌های برنامه‌ریزی‌شده حضور یافته و خدمات کامل‌تری ارائه دهند.

حسینی ادامه داد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۰ واحد موبایل‌ون یا مرکز سیار در ۲۰ استان کشور به‌صورت مستمر فعال بوده و خدمات کاهش آسیب را در مناطق هدف ارائه کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت این مراکز در دسترس‌پذیر کردن خدمات پیشگیرانه گفت: مراکز سیار یکی از مهم‌ترین ابزارهای میدانی سازمان بهزیستی در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از اچ‌آی‌وی هستند که امکان دسترسی مستقیم و بی‌واسطه گروه‌های هدف به خدمات حمایتی و بهداشتی را فراهم می‌کنند.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی در پایان از تقویت زیرساخت‌های این مراکز خبر داد و افزود: برای تداوم و ارتقای کیفیت خدمات، اعتبارات و اقلام مورد نیاز در اختیار مراکز و تیم‌های سیار قرار گرفته و این تیم‌ها با برنامه‌ریزی هفتگی، پوشش مناطق مختلف و افزایش دسترسی جامعه هدف به خدمات را دنبال می‌کنند.