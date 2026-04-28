  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

۴۰ مرکز سیار بهزیستی در ۲۰ استان فعال هستند

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از فعالیت ۴۰ مرکز سیار (موبایل‌ون) در ۲۰ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سلمان حسینی با اشاره به ماهیت این مراکز اظهار کرد: موبایل‌ون‌ها خودروهای تجهیزشده‌ای از نوع ون یا مینی‌بوس هستند که در ساعات مشخصی از روز در مناطق هدف مستقر شده و خدمات متنوعی در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از HIV ارائه می‌کنند.

وی افزود: این خدمات شامل آزمایش سریع اچ‌آی‌وی، آموزش‌های مرتبط با پیشگیری از انتقال HIV، آموزش تزریق ایمن و رفتار جنسی سالم، توزیع سوزن و سرنگ استریل، ارائه کاندوم، همچنین توزیع غذا، پوشاک و خدمات اولیه مانند استحمام برای گروه‌های هدف است.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این مراکز عمدتاً به معتادان تزریقی، زنان در معرض بیشترین آسیب و سایر گروه‌های پرخطر خدمات ارائه می‌دهند، تصریح کرد: تفاوت موبایل‌ون‌ها با تیم‌های سیار در سطح امکانات و ظرفیت خدماتی آن‌هاست؛ به‌گونه‌ای که این خودروهای مجهز می‌توانند در نقاط مختلف شهری و در زمان‌های برنامه‌ریزی‌شده حضور یافته و خدمات کامل‌تری ارائه دهند.

حسینی ادامه داد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۰ واحد موبایل‌ون یا مرکز سیار در ۲۰ استان کشور به‌صورت مستمر فعال بوده و خدمات کاهش آسیب را در مناطق هدف ارائه کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت این مراکز در دسترس‌پذیر کردن خدمات پیشگیرانه گفت: مراکز سیار یکی از مهم‌ترین ابزارهای میدانی سازمان بهزیستی در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از اچ‌آی‌وی هستند که امکان دسترسی مستقیم و بی‌واسطه گروه‌های هدف به خدمات حمایتی و بهداشتی را فراهم می‌کنند.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی در پایان از تقویت زیرساخت‌های این مراکز خبر داد و افزود: برای تداوم و ارتقای کیفیت خدمات، اعتبارات و اقلام مورد نیاز در اختیار مراکز و تیم‌های سیار قرار گرفته و این تیم‌ها با برنامه‌ریزی هفتگی، پوشش مناطق مختلف و افزایش دسترسی جامعه هدف به خدمات را دنبال می‌کنند.

کد مطلب 6813791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها