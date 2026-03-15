به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان حسینی رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان این مطلب گفت: خدمات کاهش آسیب اعتیاد برای افراد معتاد سخت‌دسترس و کارتن‌خواب حتی در شرایط جنگی ادامه دارد و کاهش نمی‌یابد.

حسینی اظهار داشت: سازمان بهزیستی با بهره‌گیری از ظرفیت و همکاری ۲۵۰ موسسه غیردولتی و بیش از دو هزار همکار فعال و داوطلب در امور کاهش آسیب اعتیاد و HIV، با تجهیز ۵۵ ون و ناوگان سیار و ۱۰۸ تیم سیار به ۷۵ هزار نفر از گروه معتادین بی‌خانمان و تزریقی سخت‌دسترس که عمدتاً در مناطق کم‌برخوردار، پرآسیب و پاتوق‌های مربوطه مستقر هستند، خدمات حمایتی ارائه می‌دهد.

وی افزود: این خدمات شامل ارائه تغذیه و وعده غذایی، استحمام، پوشاک، نوشیدنی گرم، حمایت‌های اجتماعی، مشاوره و آموزش، توزیع اقلام کاهش آسیب از جمله سرنگ و سوزن و انجام تست HIV است.

حسینی بیان کرد: سازمان بهزیستی همچنین با راه‌اندازی ۷۴ کانکس و ۵۹ شلتر (پناهگاه موقت)، خدمات اسکان و کاهش آسیب را برای افراد معتاد بی‌سرپناه فراهم کرده است.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی تأکید کرد: این افراد معمولاً دور از خانواده در پاتوق‌های مخصوص خود زندگی می‌کنند، اغلب کسی از آنان حمایت نمی‌کند و بیش از هر گروه دیگری در معرض آسیب و بیماری‌های عفونی قرار دارند حتی در شرایط بحرانی و جنگی، خدمات به آنان کم نشده است.

وی ادامه داد: اخیراً سازمان بهزیستی علاوه بر منابع اعتباری خود، از ظرفیت خیرین برای ارائه خدمات معیشتی و بهداشتی به این گروه استفاده کرده و همچنان تقاضای ثبت‌نام داوطلب و خیر برای این امر دارد.

حسینی در پایان گفت: داوطلبان و خیرین گرامی جهت اعلام آمادگی همکاری در این زمینه می‌توانند از طریق تماس با خطوط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و ۱۴۸۰ صدای مشاور سازمان بهزیستی به موسسات فعال در زمینه کاهش آسیب متصل شوند و در ارائه خدمات بهتر به این گروه هدف و حساس جامعه اقدامات خیرخواهانه انجام دهند.