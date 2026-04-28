جزئیات نشست کمیسیون اقتصادی مجلس؛ بررسی زمان بازگشایی بازار بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، حاکم ممکان در توضیح جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جلسه کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس برگزار شد.

وی توضیح داد: در جلسه مباحث متعددی در حوزه‌های اقتصادی به ویژه مهار تورم، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت ارزش پول ملی، تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، رفع تعهدات ارزی و بسته‌های حمایتی تدوین شده برای واحدهای خسارت دیده و کسب و کارها در شرایط جنگی مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی وضعیت اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ را برای جلوگیری از خاموش نشدن موتور تولید و توسعه ضروری خواند و گفت: در این جلسه مقرر شد برنامه‌ریزی برای مهار تورم، تقویت پول ملی، مدیریت رشد نقدینگی و احصا نیازهای ارزی و اولویت تخصیص ارز، تامین مالی واحدهای تولیدی براساس نیازهای کشور و با هماهنگی سایر دستگاه‌های اقتصادی صورت پذیرد.

وی بیان کرد: موضوع ساماندهی در پرداخت تسهیلات و استمهال وام‌ها نیز مطرح شد؛ تاکید اعضای کمیسیون بر این بود که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری خود حداکثر تلاش را برای وارد شدن کمترین فشار اقتصادی به مردم به کار گیرد.

ممکان با اشاره به مباحث مطرح شده با رئیس و معاونان سازمان بورس، گفت: در این جلسه تاکید شد که سازمان بورس برای حفاظت از دارایی سهامداران و کنترل هیجان، حفظ نقدشوندگی، ایجاد اعتماد و تعادل، تثبیت و رونق بورس که موجب تامین مالی بازار و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، ورود جدی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: بازار بورس به صورت تدریجی فعالیت خود در سایر قسمت‌ها را شروع خواهد کرد؛ مقرر شد بورس انرژی و بورس کالا با نظارت دقیق در عرضه و برنامه‌ریزی کارشناسی، نیازهای جامعه را تامین کند و باعث تعادل در قیمت‌ها شود.

وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی نیز تاکید کردند که سازمانهای مربوطه با همکاری تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی با متخلفان در بازار برخورد کنند.