به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچکنژاد ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: ویژهبرنامه نقش مهربانی با هدف تعمیق باورهای دینی، ترویج فرهنگ رضوی و ایجاد فضایی شاد و معنوی برای آیندهسازان ایران اسلامی طراحی و اجرا میشود.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان گفت: این برنامه ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، در مرکز فرهنگی هنری شماره یک کانون پرورش فکری رشت واقع در پارک قدس (پارک شهر) برگزار میشود.
وی در تشریح این رویداد فرهنگیهنری افزود: کودکان و نوجوانان با همراهی مربیان کانون در فعالیتهای هنری از جمله نقاشی روی پارچه و بوم مشارکت خواهند کرد و برگزاری مسابقههای فرهنگی و هنری از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه است.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با اشاره به بخش نمادین این برنامه تصریح کرد: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و پاسداشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان جنگ رمضان، آیین کاشت نهال به عنوان نماد امیدبخشی و مهربانی صورت خواهد گرفت تا پیوندی میان آموزههای دینی و ارزشهای والای انسانی برقرار شود.
نظر شما