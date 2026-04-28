۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

صادرات و واردات بیش از ۸ میلیون تن کالا از بنادر هرمزگان

صادرات و واردات بیش از ۸ میلیون تن کالا از بنادر هرمزگان

بندرعباس- سخنگوی قرارگاه اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا از بنادر و گمرکات هرمزگان به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر علیمرادی اظهار کرد: از نهم اسفند پارسال تاکنون دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا نیز وارد بنادر و گمرکات هرمزگان شد.

علیمرادی افزود: در این مدت چرخه صادرات و واردات کشور از هرمزگان برقرار، و جزء وظایف ذاتی مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان بود.

وی افزود: در شرایط جنگی دست‌کم ۶۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی از مبدا هرمزگان به سراسر کشور فرستاده شد که بخشی از آن نیز در چرخه فروش و مصرف بازارهای استان قرار گرفت.

سخنگوی قرارگاه اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تصمیم گیری برای حمایت از تجارت‌های خرد با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای دوست، و حمایت از واردکنندگان محلی و مرزی هم در نشست‌های اعضای قرارگاه اقتصادی مصوب و اجرایی شد.

نیلوفر علیمرادی افزود: اکنون ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی مانند گندم و مواد پروتئینی برای دستکم شش ماه در انبارهای هرمزگان موجود است.

