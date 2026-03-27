ارسال بیش از یک میلیون تن کالا از بنادر هرمزگان به سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نیلوفر علیمرادی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان،ظهر جمعه در نشست برخط با خبرنگاران در تشریح اقدامات این استان از آغاز جنگ تاکنون، اظهار داشت: از روز نهم که آغاز جنگ بود، دو موضوع برای ما ضرورت ویژه‌ای داشت و به صورت فوری پیگیری می‌شد؛ نخست تخلیه بنادر به‌ویژه بندر شهید رجایی به عنوان دروازه واردات کشور بر اساس رعایت اصل پدافند غیرعامل و تأمین مایحتاج سراسر کشور، و دوم حفظ ذخایر استراتژیک در سطح استان.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی شده برای کالاهای اساسی پیش از آغاز جنگ، افزود: در حوزه گندم که قوت غالب مردم است، هم‌اکنون ۵۵ هزار تن در استان موجودی داریم و با توجه به فصل برداشت و پیش‌بینی ۵۰ هزار تن برداشت در استان، ذخیره استراتژیک گندم برای ۶ ماه تأمین است.

علیمرادی در خصوص تأمین برنج نیز بیان کرد: از تاریخ یکم آذر، هیئت دولت اختیاری را به استان اعطا کرد تا واردکنندگان از محل بدون انتقال ارز نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند که استان هرمزگان پیشتاز این طرح در سطح کشور بود. از آن تاریخ تاکنون، ۳۰ هزار تن برنج فقط برای مصرف استان هرمزگان وارد شده و موجودی انبارهای استان مصرف پنج ماه را پوشش می‌دهد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به وضعیت روغن، تصریح کرد: در استان یک کارخانه روغن داریم که روزانه ۱۱۰ تن روغن تولید می‌کند و نیاز استان را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، ۵ هزار و ۵۰۰ تن روغن خام نیز به عنوان ذخیره استراتژیک پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص تأمین مرغ نیز گفت: میزان جوجه‌ریزی در استان سه میلیون قطعه است و مصرف روزانه استان حدود ۱۵۰ تن می‌باشد که ۸۰ درصد آن در داخل استان تولید می‌شود. همچنین یک هزار تن مرغ منجمد نیز برای مواقع کمبود پیش‌بینی شده است.

علیمرادی با اشاره به عملکرد حمل و نقل در استان از آغاز جنگ، اظهار داشت: از روز نهم تاکنون، ۱۱۹ هزار و ۳۲۳ بارنامه در استان صادر شده که ۸ هزار و ۵۱۳ مورد آن مربوط به کالاهای اساسی بوده است. در مجموع، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن کالا از بنادر استان خارج و به سطح کشور ارسال شده که از این میزان، ۴۰۶ هزار تن کالای اساسی و ۷۶۲ هزار تن سایر کالاها از جمله مواد اولیه کارخانجات و تجهیزات بوده است.

وی با اشاره به نقش حمل و نقل ریلی در این مدت، افزود: از مجموع کالاهای خارج شده، ۴۰۶ هزار تن کالای اساسی بود که ۱۲۰ هزار تن آن با حمل و نقل ریلی و ۴۰۸ هزار تن با حمل و نقل جاده‌ای انجام شده است. همچنین ۱۱ هزار و ۲۰۱ واگن در این مدت در فرایند تخلیه و بارگیری به ما کمک کردند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان به اقدامات انجام شده برای تسریع در خروج کالاها از بنادر اشاره کرد و گفت: مدت زمان فورسی برای صاحبان کالا تعیین و آنها مجاب شدند در اسرع وقت به بنادر مراجعه کنند. اعلام بار به صورت ۲۴ ساعته (در حالی که پیش از این سه نوبت در روز بود) انجام شد. همچنین با تفویض اختیاراتی از تهران، امکان ترانزیت اداری با حمل جاده‌ای نیز فراهم شد که سرعت کار را افزایش داد.

وی در پایان از انعقاد تفاهمنامه با استان‌های کرمان و یزد برای توزیع کانتینرها و رعایت اصول پدافند غیرعامل به منظور جلوگیری از تجمع کانتینرها در یک محل خبر داد.