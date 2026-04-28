ارائه ۶ میلیون خدمات سلامت در ایام جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به عملکرد نظام سلامت و تداوم خدمت رسانی به بیماران در شرایط جنگی اخیر اعلام کرد: با وجود جابه‌جایی‌های جمعیتی و صدمه به برخی واحدهای ارائه خدمت، روند ارائه خدمات به بیماران غیرواگیر بدون اختلال ادامه یافت و کمتر از ۲ ماه، بیش از ۶ میلیون‌ خدمت در حوزه‌هایی مانند دیابت، فشار خون و غربالگری نوزادان ارائه شده است.

وی اعلام کرد: نظام سلامت کشور در شرایط جنگی اخیر توانسته است با حفظ آمادگی و ارائه فعال خدمات، روند مراقبت از بیماران را نزدیک به شرایط عادی نگه دارد؛ به‌طوری‌که آمار ارائه خدمات، به رغم جابه‌جایی‌های جمعیتی و تخریب یا صدمه به برخی مراکز ارائه خدمت، تغییر محسوسی نداشته است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های پیشین در حوزه بیماری‌های غیرواگیر افزود: خدمات مرتبط با بیماری‌های قلبی‌عروقی، دیابت، بیماری‌های تنفسی و سرطان در زمان بحران از قبل طراحی شده بود و در این مدت با تمرکز بر آموزش‌های عمومی، مراقبت از گروه‌های پرخطر، توصیه‌های ضروری هنگام بروز بحران‌هایی مانند انفجار، مراقبت‌های روانی، مدیریت استرس، تغذیه متعادل و خودمراقبتی ارائه شد.

جندقی ادامه داد: حفظ ارتباط با پزشک معالج، تأمین داروی کافی و پایبندی به مصرف منظم، انجام فعالیت بدنی، شناسایی علائم هشدار بیماری‌ها، تنظیم خواب و توجه به سلامت معنوی از دیگر محورهای مهم این برنامه‌ها بوده است.

وی با ارائه آمار خدمات انجام‌ شده از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصریح کرد: در این بازه زمانی، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مورد خطرسنجی قرار گرفتند. همچنین در مورد دیابت بیش از یک میلیون و ۴۲۰ هزار مورد مراقبت توسط مراقبین سلامت و بهورزان و حدود ۵۴۰ هزار مورد توسط پزشکان مراقبت انجام شده است.

به گفته وی، در حوزه فشار خون نیز حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار مورد مراقبت توسط مراقبین سلامت و بهورزان و نزدیک به ۹۳۰ هزار مورد توسط پزشکان ثبت شده است؛ علاوه بر این، غربالگری نوزادان سه تا پنج روزه نیز برای حدود ۱۴۵ هزار نوزاد انجام شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر تأکید کرد: ارائه فعال خدمات سلامت در شرایط بحران، نه‌تنها موجب حفظ کیفیت مراقبت‌ها شده، بلکه نقش مهمی در پیشگیری از تشدید بیماری‌ها و ارتقای سلامت عمومی ایفا کرده است.