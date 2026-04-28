توزیع ۴۰ سری جهیزیه میان نوعروسان تحت حمایت امداد چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر،ابراهیم محمدی با تبریک فرا رسیدن دهه کرامت و میلاد حضرت امام رضا (ع) بیان کرد: این تعداد جهیزیه شامل کالاهای اساسی تلویزیون، یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و ماشین لباسشویی است که با مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران از تولیدات داخلی تأمین شده‌ است.

وی با اشاره به تأمین جهیزیه ۵۶ نوعروس دیگر با استفاده از روش‌های نوین و الکترونیکی افزود: این نوعروسان می‌توانند با هدیه پرداختی(۶۵۰ میلیون ریال) جهیزیه خود را از طریق پلتفرم‌ در نظر گرفته شده خریداری کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان با قدردانی از همراهی خیران، مؤسسات خیریه و مردم نیکوکار در اجرای طرح تأمین جهیزیه نوعروسان گفت: سال گذشته ۴۹۷ بسته جهیزیه(با استفاده از روش‌های سنتی و الکترونیکی) با هدف تسهیل ازدواج جوانان نیازمند و کاهش دغدغه‌های مالی خانواده‌ها تأمین و به دست نوعروسان تحت حمایت استان رسیده است.

مردم نیکوکار می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* سهمی در تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌های نیازمند داشته باشند.