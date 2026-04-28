۱۰۰ هزار واحد مسکن ملی در فارس در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبداللهی عصر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس ، به تبیین کارنامه عملکردی سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای بیش از ۹۰ درصد پروژههای نهضت ملی مسکن در فارس نهایی شده است.
وی با بیان اینکه همین میزان از پروژهها اکنون به تسهیلات بانکی متصل شدهاند، تأکید کرد: در مسیر پیشبرد این طرح ملی، با پیمانکارانی که پروژههایشان تعطیل یا نیمهتعطیل بوده برخورد قاطع صورت گرفته و پس از خلع ید، این پروژهها به پیمانکاران جدید سپرده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در ادامه به اجرای موفق قانون جوانی جمعیت در این استان اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، قرارداد واگذاری زمین به ۵ هزار و ۲۰۰ خانواده مشمول این طرح تحویل داده شده است.
عبداللهی همچنین از تصویب طرح شهرکهای «کوهمره(وصال)» و «جهرم» در شورای عالی معماری و شهرسازی خبر داد و گفت: عملیات آمادهسازی این شهرکها نیز آغاز شده و با سرعت در دست اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در بخش دیگری از گزارش خود به صیانت از حقوق بیتالمال پرداخت و گفت: با تلاشهای صورت گرفته، ۴۳۸ مورد رفع تصرف اراضی ملی به مساحت ۵۷۴ هکتار انجام شده که ارزش ریالی این اراضی بالغ بر ۱۰۲ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
نظر شما