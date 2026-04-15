خبرگزاری مهر، گروه استانها- بهنام بهتری نژاد: استان فارس در آغاز سال جدید با مجموعهای از حوادث کمسابقه و همزمان روبهرو شد، از تبعات «جنگ رمضان» گرفته تا سیلابهای گسترده در دهها شهرستان، اکنون روایت غالب در این جغرافیا دیگر صرفاً روایت خسارت و بحران نیست، بلکه حکایت تلاش برای بازسازی، همبستگی اجتماعی و احیای امید در میان مردم است.
آسیبدیدگی هزاران واحد مسکونی و تجاری، اگرچه در روزهای نخست نگرانیهایی را برای ساکنان مناطق مختلف به همراه داشت، اما ورود سریع دستگاههای اجرایی بهویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و آغاز فرآیندهای ارزیابی و جبران خسارت، نشان داد که مدیریت بحران در مسیر کنترل و ساماندهی قرار گرفته است.
در کنار این اقدامات رسمی، آنچه بیش از پیش به چشم میآید، نقشآفرینی کمنظیر مردم و خیرین استان در قالب حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) است؛ ظرفیتی که بار دیگر کارآمدی خود را در بزنگاههای حساس به نمایش گذاشته و توانسته بخشی از بار سنگین تأمین مسکن برای اقشار آسیبپذیر را بر دوش بکشد.
تزریق میلیاردها تومان کمک نقدی و غیرنقدی، نهتنها روند بازسازی را شتاب بخشیده، بلکه جلوهای عینی از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی را به تصویر کشیده است.
اکنون فارس در نقطهای ایستاده که در آن، دو مسیر بهطور همزمان در حال طی شدن است؛ از یکسو جبران خسارتهای ناشی از بحرانهای اخیر و از سوی دیگر، تقویت زیرساختهای حمایتی برای خانهدار شدن نیازمندان.
مسیری که اگرچه با دشواریهایی همراه بوده، اما به پشتوانه همراهی مردم و برنامهریزی دستگاههای مسئول، به سمت بازسازی پایدار و بازگشت آرامش به زندگی شهروندان پیش میرود.
۳ هزار واحد سیلزده و صدها خانه آسیبدیده
سید علی نقی طبیب لقمانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی مشروح از وضعیت خسارات ناشی از حوادث اخیر، گفت: مجموعهای از رخدادهای همزمان شامل «جنگ رمضان» و سیلاب ابتدای فروردین، منجر به آسیبدیدگی گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در نقاط مختلف استان شده است.
وی ادامه داد: در پی این رخداد، تعدادی از شهرستانهای استان از جمله شیراز، لار، لامرد و جهرم با آسیبهایی در بخش مسکن و واحدهای تجاری مواجه شدند. برآوردهای انجامشده نشان میدهد که در مجموع ۳۴۱ واحد دچار خسارت شدهاند که بخش قابل توجهی از آنها نیازمند تعمیرات بوده و تعدادی نیز بهطور کامل تخریب شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن فارس با اشاره به نحوه ورود این نهاد به فرآیند ارزیابی و بازسازی افزود: بلافاصله پس از اعلام رسمی ستاد مدیریت بحران، تیمهای کارشناسی با همکاری نیروهای متخصص از جمله اعضای نظام مهندسی و کارشناسان رسمی دادگستری، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بررسی میدانی و برآورد دقیق خسارات اقدام کردند. این ارزیابیها هم از نظر فیزیکی و هم از نظر ریالی انجام شد تا برنامهریزی برای جبران خسارتها با دقت بیشتری صورت گیرد.
به گفته طبیب لقمانی، عمده واحدهای آسیبدیده در این بخش، در رده تعمیری قرار داشته و عملیات بازسازی آنها بدون وقفه آغاز شده است. روند پیشرفت کار در شهرستانهایی مانند لار، لامرد و جهرم قابل توجه بوده و بخش زیادی از تعمیرات به سرانجام رسیده است. با این حال، در کلانشهر شیراز ادامه برخی اقدامات به تصمیمات کلان در سطح دولت وابسته است. وی همچنین از تخریب کامل تعدادی از واحدها خبر داد و افزود: برای این واحدها فرآیندهای قانونی از جمله اخذ مجوز ساخت در حال انجام است تا عملیات احداث مجدد هرچه سریعتر آغاز شود.
وی با اشاره به حمایتهای در نظر گرفتهشده برای خانوارهای آسیبدیده ادامه داد: برای آن دسته از شهروندانی که به دلیل طولانی بودن روند تعمیرات، امکان سکونت در منازل خود را ندارند، تسهیلاتی در قالب ودیعه مسکن پیشبینی شده که از طریق شبکه بانکی در حال پرداخت است.
۲۴ شهرستان فارس درگیر سیلاب شدند
مدیرکل بنیاد مسکن فارس در بخش دیگری از سخنان خود به همزمانی این شرایط با وقوع سیلاب در استان اشاره کرد و گفت: در ششم فروردینماه، بارندگیهای شدید موجب بروز سیلاب در ۲۴ شهرستان شد که خسارات قابل توجهی به دنبال داشت. بیشترین آسیبها در شهرستانهای جهرم و فسا گزارش شده و بر اساس ارزیابیهای انجامشده، حدود ۳ هزار واحد مسکونی و تجاری در این مناطق دچار خسارت شدهاند.
طبیب لقمانی افزود: از این تعداد، بخشی در زمره واحدهای تخریبی قرار دارند که نیازمند بازسازی کامل هستند و بخش عمدهای نیز نیاز به تعمیر دارند. برنامهریزی برای رسیدگی به این واحدها در دستور کار قرار گرفته و اولویتبندی لازم بر اساس میزان خسارت انجام شده است. بهطور خاص در برخی مناطق مانند جهرم، تعداد قابل توجهی از واحدهای تخریبشده شناسایی شده که بازسازی آنها با اولویت دنبال میشود.
وی با اشاره به نحوه تأمین منابع جبران خسارتها تصریح کرد: بخشی از خسارات وارده از طریق پوششهای بیمهای قابل جبران است و در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است. برای سایر واحدها نیز پیگیریهای لازم جهت دریافت مصوبات حمایتی در سطح ملی در حال انجام است تا روند جبران خسارات با سرعت بیشتری پیش برود.
تداوم روند خدماترسانی به منازل آسیب دیده
مدیرکل بنیاد مسکن فارس در ادامه با مقایسه این رخدادها با حوادث بزرگتر کشور خاطرنشان کرد: حجم خسارات واردشده در این حوادث، در مقایسه با برخی بحرانهای گذشته، در سطحی نیست که موجب نگرانی گسترده شود. تجربههای پیشین در بازسازی مناطق آسیبدیده نشان داده است که با مدیریت منسجم و تأمین بهموقع منابع، میتوان روند بازسازی را در مدت زمان قابل قبولی به سرانجام رساند.
طبیب لقمانی همچنین بر تداوم روند خدماترسانی تأکید کرد و گفت: با وجود شرایط اقتصادی جهانی از جمله افزایش قیمت سوخت، در داخل کشور مشکلی در تأمین مصالح ساختمانی وجود ندارد و روند بازسازی بدون وقفه ادامه دارد. در استان فارس نیز بخش زیادی از خسارات جزئی بوده و بیشتر شامل آسیب به اجزای سبک ساختمانها مانند شیشه و قاب پنجرهها میشود که در مدت کوتاهی قابل جبران است.
طبیب لقمانی در پایان اطمینان داد که تمامی ظرفیتهای موجود برای بازسازی واحدهای آسیبدیده به کار گرفته شده و تلاش میشود تا با تسریع در روند اقدامات، شرایط سکونتی مردم در سریعترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.
کمک ۳۵ میلیارد تومانی مردم فارس برای بازسازی منازل آسیب دیده از جنگ
مهدی رنجبر مسئول مشارکت های مردمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت مشارکتهای مردمی، از افزایش قابل توجه کمکهای خیرین در حوزه تأمین مسکن اقشار نیازمند خبر داد و گفت: مجموع حمایتهای نقدی و غیرنقدی انجامشده از سوی نیکوکاران استان، به رقمی چشمگیر رسیده است.
وی با اشاره به جزئیات این کمکها ادامه داد: مشارکتهای مالی خیرین در قالب واریزهای نقدی به حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی(ره)، به دهها میلیارد تومان رسیده و در کنار آن، کمکهای غیرنقدی نیز سهم قابل توجهی در پشتیبانی از پروژههای مسکن داشتهاند؛ بهگونهای که در مجموع، حجم این حمایتها به حدود ۳۵ میلیارد تومان بالغ شده است.
حمایت جدی بنیاد مسکن از خانوادههای کمبرخوردار
مسئول مشارکت های مردمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس با بیان اینکه این منابع بهصورت هدفمند در مسیر خانهدار شدن نیازمندان هزینه شده، افزود: تاکنون صدها واحد مسکونی در نقاط مختلف استان از محل این کمکها مورد حمایت قرار گرفتهاند که بخشی از آنها در مناطق روستایی و بخشی دیگر در شهرها واقع شدهاند. این اقدام در راستای کاهش مشکلات معیشتی اقشار کمبرخوردار و ایجاد سرپناهی امن برای آنان صورت گرفته است.
رنجبر با اشاره به گستره خدمات این بخش تصریح کرد: فعالیتهای این مجموعه صرفاً به ساخت واحدهای جدید محدود نمیشود، بلکه شامل تأمین هزینههای تعمیر، بهسازی و مقاومسازی منازل، حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و تلاش برای ارتقای سطح کیفی زندگی جامعه هدف نیز میشود.
وی ادامه داد: مشارکت مردم نیکاندیش همواره پشتوانهای مهم برای اجرای طرحهای حمایتی بوده و تداوم این همراهی میتواند مسیر خانهدار شدن خانوادههای بیشتری را هموار کند.
رنجبر در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت این جریان مردمی، ابراز امیدواری کرد که با گسترش فرهنگ نیکوکاری و افزایش مشارکتهای عمومی، بتوان گامهای مؤثرتری در جهت تأمین مسکن برای اقشار آسیبپذیر برداشت و دغدغه سرپناه را برای بخش بیشتری از جامعه برطرف کرد.
