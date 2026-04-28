عطر رضوی در زندان قروه پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پرفیض و معنوی زیارت بیرق متبرک حضرت امام رضا (ع) ظهر سه شنبه با حضور خادمان آستان قدس رضوی در زندان قروه برگزار شد آیینی که با مشارکت زندانیان، کارکنان و سربازان وظیفه همراه بود و حال و هوایی متفاوت در فضای این مرکز اصلاحی ایجاد کرد.

در این مراسم معنوی، زندانیان با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید و همخوانی سرودهای امام رضایی، ارادت خود را به ساحت مقدس امام رئوف (ع) ابراز کردند.

خادمان حرم مطهر رضوی نیز در بخش‌هایی از برنامه با بیان سخنانی پیرامون فضائل اخلاقی و سیره نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، بر اهمیت انس با معارف اهل بیت (ع) تأکید کردند.

همچنین در ادامه این آیین، شرکت‌کنندگان با حضور در کنار بیرق متبرک آستان قدس رضوی، به زیارت نمادین این پرچم مقدس نائل آمدند؛ لحظاتی سرشار از اشک، دعا و توسل که حال و هوای خاصی به مراسم بخشیده بود.

برگزاری این آیین با هدف ترویج فرهنگ رضوی، تقویت باورهای دینی و ایجاد فضای معنوی در محیط‌های اصلاحی و تربیتی صورت گرفت و مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت دعا و صلوات، برای سلامتی رزمندگان اسلام و گره‌گشایی از امور مسلمین دعا کردند و این محفل معنوی با ذکر اهل بیت (ع) به کار خود پایان داد.