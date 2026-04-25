۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

کاروند:پرچم رضوی حال‌وهوای زیارت را در دل ارادت‌مندان اهل‌بیت زنده کرد

سنندج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با قدردانی از حضور کاروان «زیر سایه خورشید» گفت: بیرق متبرک امام رضا(ع) در این ایام، فضای معنوی زیارت را در بقعه هاجره خاتون سنندج زنده کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کاروند عصر شنبه در مراسم استقبال از بیرق متبرک رضوی و کاروان فرهنگی «زیر سایه خورشید» که در آستان مقدس بقعه هاجره خاتون سنندج برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت اظهار کرد: ولادت باسعادت حضرت امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) را به همه زائران و مجاوران امامزادگان استان تبریک عرض می‌کنیم.

وی با اشاره به جایگاه بقعه هاجره خاتون که به نام «خواهر امام رضا(ع)» نیز شناخته می‌شود، افزود: این شبستان نورانی که با نام امام رضا(ع) مزین شده و حدود یک سال از افتتاح آن می‌گذرد، امروز میزبان پرچم متبرک رضوی است و این حضور، حال‌وهوای معنوی خاصی را در این مکان مقدس ایجاد کرده است.

کاروند با قدردانی از خادمان آستان قدس رضوی گفت: توفیق میزبانی از کاروان زیر سایه خورشید، نعمتی بزرگ برای مردم استان است؛ چراکه اگرچه امکان زیارت حرم مطهر امام هشتم(ع) فراهم نیست، اما این پرچم متبرک، فضای زیارت و معنویت را در دل مردم ایجاد کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان همچنین با اشاره به لزوم توجه به سیره اهل‌بیت(ع) و یاد شهدا تصریح کرد: باید در زندگی روزمره، ارتباط معنوی خود را با امام زمان(عج) و فرهنگ اهل‌بیت(ع) حفظ کنیم و همواره در مسیر ولایت و تبعیت از امام حاضر گام برداریم.

وی در ادامه از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این برنامه در استان قدردانی کرد و افزود: مجموعه اوقاف، خادمان آستان قدس و همه عوامل اجرایی در برگزاری این رویداد معنوی نقش‌آفرین بوده‌اند و این توفیق هر ساله نصیب استان می‌شود.

کاروند در پایان با اشاره به فضای همبستگی و حضور پرشور مردم کردستان در برنامه‌های مذهبی گفت: مردم این دیار با ایمان و محبت به اهل‌بیت(ع)، همواره در صحنه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند و این حضور نشان‌دهنده عمق ارادت آنان به فرهنگ رضوی است.

