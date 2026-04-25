به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کاروند عصر شنبه در مراسم استقبال از بیرق متبرک رضوی و کاروان فرهنگی «زیر سایه خورشید» که در آستان مقدس بقعه هاجره خاتون سنندج برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت اظهار کرد: ولادت باسعادت حضرت امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) را به همه زائران و مجاوران امامزادگان استان تبریک عرض می‌کنیم.

وی با اشاره به جایگاه بقعه هاجره خاتون که به نام «خواهر امام رضا(ع)» نیز شناخته می‌شود، افزود: این شبستان نورانی که با نام امام رضا(ع) مزین شده و حدود یک سال از افتتاح آن می‌گذرد، امروز میزبان پرچم متبرک رضوی است و این حضور، حال‌وهوای معنوی خاصی را در این مکان مقدس ایجاد کرده است.

کاروند با قدردانی از خادمان آستان قدس رضوی گفت: توفیق میزبانی از کاروان زیر سایه خورشید، نعمتی بزرگ برای مردم استان است؛ چراکه اگرچه امکان زیارت حرم مطهر امام هشتم(ع) فراهم نیست، اما این پرچم متبرک، فضای زیارت و معنویت را در دل مردم ایجاد کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان همچنین با اشاره به لزوم توجه به سیره اهل‌بیت(ع) و یاد شهدا تصریح کرد: باید در زندگی روزمره، ارتباط معنوی خود را با امام زمان(عج) و فرهنگ اهل‌بیت(ع) حفظ کنیم و همواره در مسیر ولایت و تبعیت از امام حاضر گام برداریم.

وی در ادامه از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این برنامه در استان قدردانی کرد و افزود: مجموعه اوقاف، خادمان آستان قدس و همه عوامل اجرایی در برگزاری این رویداد معنوی نقش‌آفرین بوده‌اند و این توفیق هر ساله نصیب استان می‌شود.

کاروند در پایان با اشاره به فضای همبستگی و حضور پرشور مردم کردستان در برنامه‌های مذهبی گفت: مردم این دیار با ایمان و محبت به اهل‌بیت(ع)، همواره در صحنه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند و این حضور نشان‌دهنده عمق ارادت آنان به فرهنگ رضوی است.