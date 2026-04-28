به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نجفی با اشاره به اینکه نیروهای راهداری به‌صورت مستمر در منطقه حضور دارند، گفت: عملیات ریزش‌برداری به‌صورت روزانه توسط عوامل مستقر در راهدارخانه «سولوچای» انجام می‌شود تا خطرات ناشی از ریزش سنگ و تراشه برای ترددکنندگان کاهش یابد.

وی اظهار کرد: علاوه بر اقدامات روزانه، در طول سال نیز دو مرحله عملیات ریزش‌برداری گسترده‌تر انجام می‌شود تا نقاط پرخطر به شکل اصولی‌تر مدیریت شود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان طارم گفت: برای تثبیت دائمی جاده و اجرای اقدامات اساسی در مسیر، اعتباری معادل ۳۰ میلیارد تومان نیاز است و در صورت تخصیص این اعتبار اقدامات لازم برای ایمن‌سازی پایدار جاده انجام خواهد شد.

نجفی از شهروندان و رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارهای ایمنی هنگام مشاهده تراشه یا ریزش سنگ، در کنار این نقاط توقف نکنند و از نزدیک شدن به حریم‌های پرخطر خودداری کنند، چراکه این توقف‌ها می‌تواند خطرات جدی برای خود افراد و دیگر رانندگان به همراه داشته باشد.