به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، ظهر سه‌شنبه با حضور در محله حسینیه اعظم زنجان، گزارشی از آخرین وضعیت ارزیابی‌ها، تعمیرات و آغاز عملیات بازسازی مناطق آسیب‌دیده ارائه کرد و گفت: با وجود آنکه مصوبه نهایی دولت هنوز ابلاغ نشده، اجرای بخش زیادی از اقدامات میدانی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در طرح ملی بازسازی، مسئولیت رسیدگی و نوسازی ۳۴۰ شهر و روستا بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد و تنها در هشت کلان‌شهر کشور، از جمله تهران، شهرداری‌ها مسئول مستقیم هستند. شهر زنجان نیز در فهرست ۳۳۷ شهری قرار دارد که پس از حوادث اخیر مأموریت بازسازی آن‌ها به بنیاد سپرده شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه مراحل ارزیابی و آواربرداری طبق مصوبه ۲۸ اسفندماه هیئت دولت آغاز شده، عنوان کرد: بنیاد مسکن از دهم اسفندماه به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور وارد عمل شد و تیم‌های تخصصی در همه نقاط آسیب‌دیده مستقر شدند که تاکنون ۱۱۹ هزار واحد مسکونی و تجاری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

خواجه‌دلویی با اشاره به اینکه ۱۹ هزار واحد از ارزیابی‌ها مربوط به لوازم معیشتی ازبین‌رفته بوده، تأکید کرد: این بخش به اصناف و وزارت صمت مربوط است و خارج از وظایف مستقیم بنیاد مسکن قرار دارد.

وی افزود: از میان حدود ۱۰۰ هزار واحد خسارت‌دیده، نزدیک به ۲ هزار واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند.

خواجه‌دلویی درباره وضعیت آیین‌نامه بازسازی توضیح داد: پیشنویس آیین‌نامه در ۱۷ فروردین برای تصویب به دولت ارائه شده و امیدواریم امروز نهایی شود. در این آیین‌نامه مبالغ بلاعوض متناسب با زیربنای قبلی واحدها، صدور پروانه رایگان و ارائه خدمات مهندسی و نظارت بدون دریافت هزینه پیش‌بینی شده است. همچنین مالکان می‌توانند در صورت تمایل، با دریافت تسهیلات بانکی متراژ بیشتری نسبت به بنای قبلی احداث کنند.

وی تسهیلات تعیین‌شده در این طرح را با کارمزد ۴ درصد (قرض‌الحسنه) برشمرد و گفت: بنیاد در حال رایزنی است تا در صورت فراهم شدن شرایط، کارمزد در پایان پروژه کاهش پیدا کند یا مورد بخشودگی قرار گیرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اجرای برنامه ودیعه مسکن اشاره و عنوان کرد: برای واحدهایی که باید تخلیه یا جابه‌جا شوند، مبالغ ودیعه بر اساس محل زندگی متفاوت است؛ در روستاها ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۰۰ میلیون تومان، در کلان‌شهرها ۴۰۰ میلیون تومان و در موارد خاص تا ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

خواجه‌دلویی با اشاره به وضعیت تعمیرات واحدها خاطرنشان کرد: از میان ۸۱ هزار واحد نیازمند تعمیر، تاکنون ۳۰ تا ۳۱ هزار واحد بازسازی اولیه شده‌اند. بخش زیادی از این تعمیرات از نوع تعمیرات فوری بوده که برای اسکان موقت و رفع مشکلاتی مانند شکستگی شیشه‌ها انجام شده است.

وی تأکید کرد: بنیاد مسکن برای آغاز عملیات اجرایی منتظر ابلاغ مصوبه نمانده و در نقاطی که مالکان آمادگی داشته‌اند، آواربرداری و حتی شروع عملیات ساخت انجام شده است و در برخی واحدها اجرای سقف نیز پیش رفته است.

خواجه‌دلویی درباره مشکلات فرابخشی نیز توضیح داد: موضوعاتی مانند اختلال در اینترنت یا هزینه‌های درمانی آسیب‌دیدگان در صلاحیت دستگاه‌هایی نظیر وزارت بهداشت است و بنیاد صرفاً موضوع را منتقل و پیگیری می‌کند.

وی گفت: برای افراد جانباز یا شهید حادثه، بنیاد شهید سریعاً تشکیل پرونده داده و پوشش درمان تکمیلی ارائه کرده است؛ اما نقص در ثبت نوع درمان در بیمارستان‌ها باعث شده هزینه‌های سنگینی به برخی خانواده‌ها تحمیل شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه اعلام کرد: ودیعه مسکن تا پایان اردیبهشت‌ماه برای تمام مشمولان پرداخت خواهد شد و تعمیرات نوع سه نیز تا همین زمان به‌طور کامل به اتمام می‌رسد.

وی همچنین درباره وضعیت حسینیه اعظم زنجان گفت: مذاکراتی میان هیئت‌امنا و دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و در صورت نهایی شدن تصمیمات، بنیاد مسکن آماده است آواربرداری، طراحی و صدور پروانه رایگان را برای این مجموعه انجام دهد.