۶۰ کیلو جاساز تریاک در تیگو ۷ کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان باقرآبادی،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۶۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در شهریار خبر داد.

وی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی سواری تیگو ۷ را در شهریار شناسایی کردند،پس از هماهنگی با مرجع قضائی، خودرو متوقف و در بازرسی از آن، ۶۰ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران تصریح کرد: در این رابطه یک نفر قاچاقچی دستگیر و متهم به همراه مواد مکشوفه، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد. همچنین دستگیری سایر همدستان احتمالی در دستور کار قرار دارد.

باقرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: جلوگیری از توزیع مواد مخدر گامی مؤثر برای سلامت جامعه است و پلیس با تمام توان با توزیع‌کنندگان مواد مخدر برخورد قاطع خواهد کرد.