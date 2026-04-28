بازگشایی معبر «بهشتی جنوبی» اسلامیه پس از ۱۵ سال با دستور قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام شهرداری اسلامیه، معبر «بهشتی جنوبی» که به مدت بیش از ۱۵ سال به دلایل مختلف مسدود بود، با پیگیری‌های مستمر مدیریت شهری و پس از صدور دستور قضایی از سوی دادستان فردوس مبنی بر لزوم تعیین‌تکلیف و رفع موانع، سرانجام به روی تردد شهروندان بازگشایی شد.

این معبر که به دلیل موانع حقوقی و فیزیکی مسدود شده بود، پس از پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و صدور دستور قضایی از سوی دادستان فردوس، مجدداً به روی تردد شهروندان بازگشایی گردید تا مشکلات ترافیکی اهالی این منطقه برطرف شود.

با حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان فردوس، عملیات عمرانی و آماده‌سازی زیرساخت‌های معبر «بهشتی جنوبی» مورد بازدید میدانی قرار گرفت.

این بازدید که با همراهی شهردار اسلامیه، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از اهالی منطقه صورت پذیرفت، فرصتی برای بررسی روند پیشرفت پروژه و رفع موانع موجود در مسیر بازگشایی این معبر فراهم آورد.

در این نشست، ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی، به ویژه دادگستری شهرستان فردوس، نقش مؤثر این نهاد در تسریع فرآیند رفع موانع حقوقی و تسهیل اجرای پروژه برجسته شد.

مسئولین شهری و اهالی منطقه از پیگیری‌های مجدانه دادستان فردوس در رفع موانع قانونی و تسهیل روند بازگشایی این معبر، تقدیر کردند.

این معبر که یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی در منطقه محسوب می‌شود، اکنون در اختیار شهروندان قرار گرفته و گره‌های ترافیکی و مشکلات حمل و نقل در این منطقه به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

بازگشایی معبر «بهشتی جنوبی» تأثیرات زیادی در بهبود وضعیت حمل و نقل، کاهش بار ترافیکی و ارتقای ایمنی معابر خواهد داشت.

این اقدام نه تنها موجب تسهیل عبور و مرور شهروندان می‌شود بلکه نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات به‌حق مردم است.

همچنین این گام در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری اسلامیه، گامی مهم به شمار می‌رود که به طور قطع باعث ارتقای کیفیت زندگی و رفاه عمومی شهروندان خواهد شد.