۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

پلمب ۱۰ واحد صنفی در لرستان به دلیل گران‌فروشی

خرم‌آباد- پس از تأکید رئیس کل دادگستری لرستان، بر لزوم برخورد قاطع با سودجویان و گران‌فروشان، ۱۰ واحد صنفی در سراسر استان به دلیل تخلف محرز گران‌فروشی، با دستور مقامات قضایی پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، روز گذشته در دستوری صریح، بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران، سودجویان و واحدهای صنفی متخلف در زمینه گران‌فروشی تأکید کرده بود.

این دستور قاطع با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از اجحاف به حقوق شهروندان صادر شد.

شناسایی و پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف

با گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از این دستور و با همکاری دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی، ۱۰ واحد صنفی در سطح استان لرستان که مرتکب تخلف محرز گران‌فروشی شده بودند، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، با دستور قضایی پلمب شدند.

این واحدهای صنفی در روزهای اخیر اقدام به عرضه کالا و خدمات با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب و متعارف کرده بودند.

برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران و سودجویان

رئیس کل دادگستری استان لرستان در این خصوص اظهار داشت: دستور قضایی اخیر روشن و قاطع است؛ با هرگونه تلاش برای اخلال در نظم اقتصادی، احتکار کالا و یا گران‌فروشی که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، با شدت برخورد خواهد شد.

شهواری تأکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد اجرای اولیه این دستور بودیم و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت تا سودجویان بدانند که در این استان جایی برای فعالیت‌های غیرقانونی و اجحاف به حقوق مردم وجود ندارد.

دعوت از شهروندان برای گزارش تخلفات به مراجع ذی‌ربط

وی افزود: از تمامی شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از احتکار، گران‌فروشی و یا عدم رعایت قیمت‌های مصوب، مراتب را بلافاصله به مراجع ذی‌ربط و سازمان‌های نظارتی گزارش دهند تا در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود.

