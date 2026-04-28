واردات ۴۰۰ راس دام سبک و سنگین زنده به آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دمکری روز سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان با اشاره به شرایط سخت تأمین کالا در دوران جنگ، گفت: با وجود فشارها، در تأمین امنیت غذایی تنها نبودیم و بخش خصوصی نیز در این مسیر همراهی مطلوبی داشته و همین موجب شده کالاهای اساسی در استان به وفور موجود باشد.
وی با تشریح میزان ذخایر استراتژیک در استان اظهار کرد: در حال حاضر در اداره غله استان ۷۵۵ تن برنج، ۲۱۹۲ تن شکر خانوار، ۲۱۰ تن روغن و ۶۲ هزار و ۴۰۰ تن گندم ذخیرهسازی شده همچنین ۱۵۸۳ تن گوشت مرغ منجمد و ۴۵ تن گوشت قرمز منجمد در انبارها موجود است.
وی با اشاره به عملکرد دوران جنگ، اظهارکرد: طی دوره جنگ ۸۵۰ تن برنج هندی، ۴۰۰ تن شکر، ۴۵۱ تن گوشت مرغ منجمد و ۲۵۰ تن روغن از محل ذخایر اداره غله در سطح استان توزیع شد.
دمکری از هماهنگی برای ورود مستمر دام به استان خبر داد و گفت: طبق برنامهریزی انجامشده، یک روز در میان ۴۰۰ رأس دام سبک و سنگین زنده وارد استان میشود.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی درباره وضعیت بازار مرغ نیز تصریح کرد: قیمت مرغ زنده در مبادی تأمین ۲۵۰ هزار تومان است، در حالی که در بازار بین ۳۵۰ تا ۳۶۵ هزار تومان به فروش میرسد.
وضعیت عرضه سیمان در آذربایجان غربی پیگیری شود
معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه به وضعیت عرضه سیمان در استان اشاره کرد و گفت: کارخانههای سیمان طی روزهای اخیر کاهش عرضه داشتهاند که لازم است موضوع بهصورت جدی بررسی و پیگیری شود.
محمد دهقان، با اشاره به تلاش دستگاههای اجرایی و اصناف در تأمین کالاهای اساسی در ایام جنگ تحمیلی سوم، اظهارکرد: در آن دوران همه دستگاهها و اصناف بهنوبه خود تلاش کردند تا کمبودی در بازار کالاهای اساسی ایجاد نشود.
وی با تأکید بر لزوم ثبت سفارش روغن فلهای از سوی جهاد کشاورزی استان، افزود: برای تنظیم بازار مرغ هم باید برنامهریزی دقیقی صورت گیرد؛ همچنین ضروری است تا در زمانهایی که با افزایش قیمت یا کاهش تولید مواجه میشویم، خریدهای خارج از نیاز بازار مصرف داخلی، حذف شود.
در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز با اشاره به همراهی همه بخشها در دوران جنگ برای حفظ ثبات بازار، گفت: در آن دوره تمام دستگاهها و فعالان اقتصادی پای کار بودند و در بازار حضور مؤثر داشتند.
سخاوت خیرخواه قیمت فعلی مرغ منجمد در بازار را مناسب ندانست و اظهار کرد: قیمت ۲۴۰ تومان برای تنظیم بازار مرغ منجمد تأثیری در متعادلسازی بازار ندارد.
مدیرکل صمت استان یادآورشد: افزایش قیمت مرغ زنده قابل قبول نیست و پشتیبانی امور دام باید در این زمینه چارهاندیشی کند.
خیرخواه از واردات روغن به استان از محل کولبری و پیلهوری خبر داد و خاطرنشان کرد: میزان ذخیره روغن در انبارهای استان نسبت به آغاز دوران جنگ، چهار هزار تن بیشتر است.
روند رو به بهبود واردات کالا در مرز بازرگان
همچنین ناظر گمرکات آذربایجانغربی نیز با اشاره به ظرفیت مرزها و گمرکات استان، اظهارکرد: آذربایجانغربی با بهرهگیری از این ظرفیتها، در واردات و ترانزیت کالاهای اساسی به کشور نقش مؤثری ایفا میکند.
خالد جنگجو تصریح کرد: در حال حاضر ۶۵۸ تن برنج در گمرک ارومیه، ۳۰۰ تن لاستیک باری و ۱۵۰ تن برنج در گمرک پیرانشهر موجود است.
ناظر گمرکات استان به روند رو به بهبود ورود کالا از گمرک بازرگان اشاره و خاطرنشانکرد: در این گمرک ۲۳۰۰ دانه روغنی برای روغنکشی، ۴۰۰ تن کنجاله سویا، ۱۰ هزار تن کاغذ و ۱۰۰ تن روغن خوراکی موجود است.
جنگجو با تأکید بر اینکه در دوره جنگ، واردات کالاهای اساسی به استان چشمگیر بوده است، ادامه داد: در این مدت کالاهای مانند بیش از ۱۰۰ تن برنج، ۲۳۹ تن خمیر کاغذ، ۲۱۰ تن روغن خوراکی و ۲۰۰ تن کود شیمیایی وارد کشور شد.
وی بر لزوم استفاده از زیرساختهای موجود در استان تأکید و ادامه داد: دردوران جنگ در این راستا از گمرک بازرگان ۱۲۲۴ تن دارو ، ۴۳۶۶ تن روغن خوراکی و ۵۷۰ تن کود شیمیایی ترانزیت و وارد کشور شد.
نظر شما