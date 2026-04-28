ملی پوش هندبال ساحلی ایران: برای کسب مدال طلای آسیا آماده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران درحالی در نیمه نهایی مسابقات آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ برابر تایلند با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید که ۲ بازیکن تیم هندبال مس کرمان نیز به همراه تیم ملی به مسابقات اعزام شدند.

علی پیرزاده‌اهوازی، ملی‌پوش هندبال مس کرمان پس از صعود تیم ملی به فینال این رقابت‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد روند بازی‌ها گفت: در گروهی که امسال قرار گرفته بودیم با حریفان شرق آسیا روبه رو شدیم و با آنالیزهایی که در طول مسابقات و شناختی که از قبل داشتیم توانستیم تمامی بازی‌ها گروهی را پیروز باشیم و به‌عنوان تیم اول گروه به مرحله بعدی صعود کنیم.

او ادامه داد: شرایطی که در کشور رقم خورد باعث شد امسال اردوهای زیادی نداشته باشیم، دو اردو نزدیک اعزام برگزار شد که به صورت فشرده تمرین کردیم و خودمان را به سطح آمادگی مدنظر تیم ملی رساندیم.

پیرزاده، درمورد شرایط آب و هوایی محل بازی‌ها گفت: ما ۱۰ روز زودتر در سانیا اردو زدیم تا بتوانیم با شرایط آب و هوایی سازگار شویم و این اردو به بهبود روحیه و عملکرد بچه‌ها کمک کرد تا با ذهنی آماده و برتر نسبت به تیم های دیگر وارد رقابت‌ها شویم.

ملی‌پوش مس کرمان درمورد هدف ایران در این بازی‌ها گفت: ما از روز اول هم قسم شدیم که در این رقابت‌ها حضور داشته باشیم و قهرمان شویم؛ در تیم ملی توانایی بالایی داریم و چندین سال در بهترین رقابت‌ها حضور داشتیم و آماده این هستیم که با مدال طلا برگردیم.

او درمورد سطح رقابت‌ها افزود: امسال سطح بازی‌ها بالا بود و تا آخرین بازی گروهی اصلا مشخص نبود چه تیمی صعود می‌کند، در این رقابت‌ها همه تیم‌ها با دستان پر و قدرتمند حضور پیدا می کنند و خداراشکر توانستیم در فینال حضور داشته باشیم

پیرزاده، تصریح کرد: باعث افتخارم است که با لباس تیم ملی در این مسابقات حضور دارم و آمده‌ایم تا با مدال طلا برگردیم که باعث خوشحالی مردم ایران و جامعه هندبال شویم و در این روزهای کشور بتوانیم مرهمی برای مردم باشیم.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران فردا چهارشنبه ۹ اردیبهشت در دیدار فینال به مصاف برنده بازی بحرین و قطر خواهد رفت.