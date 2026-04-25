شروع تمرینات هندبالیست‌ های مس کرمان پس از ۵۶ روز تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که سومین مرحله بازی‌های متمرکز لیگ برتر هندبال مردان قرار بود اسفندماه ۱۴۰۴ در اصفهان با ۳ هفته پیگیری و پس از آن ۳ دیدار پایانی و اهدای جام در تهران برگزار شود با شروع جنگ رمضان این رقابت‌ها نیز با تعطیلی روبرو شد.

مسی‌های کرمان ۳ دیدار این مرحله خود را باید برابر نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی سبزوار و سپاهان نوین برگزار می‌کردند.

نکته مهم در بازی‌های این مرحله، رقابت حریفان مس برای کسب جام در بازی‌های رودررو بود.

سایپا، سپاهان و استقلال در مرحله سوم باید در بازی‌های رودررو به مصاف یکدیگر می‌رفتند و این بهترین فرصت برای مس کرمان بود که از نتایج این دیدارها به سود خود استفاده کند و بار دیگر به صدر جدول برگردد.

حالا پس از ۵۶ روز تعطیلی با اعلام فدراسیون هندبال برای آمادگی باشگاه‌ها، تیم هندبال مس کرمان قرار است از شنبه ۵ اردیبهشت تمرینات خود را با بازیکنان بومی شروع کند و طبق اعلام فدراسیون احتمالا بازی‌های ۶ هفته انتهایی لیگ در پایان اردیبهشت‌ماه برگزار شود.

سرمربی تیم هندبال مس کرمان درمورد شروع تمرینات این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روز شنبه با بازیکنان بومی تمرینات خود را شروع می‌کنیم، بیش از ۵۰ روز است که تمرینات متوقف شده و برای رسیدن به آمادگی نیاز به زمان داریم.

دانیال امینایی، با بیان اینکه ۲ بازیکن‌ مس کرمان همراه تیم ملی ساحلی در بازی‌های آسیایی هستند افزود: یکی از بازیکنان‌مان نیز از روز یکشنبه در اردوی تیم ملی جوانان حضور خواهد داشت و با سایر نفرات بومی تمرینات را شروع می‌کنیم و در روزهای آینده با مشخص شدن شرایط بازیکنان غیربومی‌مان نیز به تیم اضافه خواهند شد.

سرمربی مس کرمان در مورد شروع بازی‌ها ادامه داد: متاسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که با شروع جنگ بازی‌ها عقب افتاد وگرنه تکلیف قهرمان قبل سال مشخص می‌شد؛ حالا با اتفاقاتی که افتاده شاید خیلی از تیم‌ها شرایط سختی برای حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ۶ هفته تا پایان لیگ باقی مانده و فاصله تیم‌های بالا جدول هم با یکدیگر کم است گفت: بازی‌های رو در روی زیادی باقی‌مانده که نقش مهمی در بالای جدول دارند، فعلا تمرینات‌مان را شروع می‌کنیم و منتظر برنامه فدراسیون برای شروع بازی‌ها می‌مانیم، زیرا هنوز برنامه بازی‌ها از سوی فدراسیون هندبال اعلام نشده است.

تیم هندبال مس کرمان با ۲۶ امتیاز و یک بازی کمتر در رده سوم جدول قراردارد و با صدر ۳ امتیاز فاصله دارد.

این تیم ۲ بازی رو در رو نیز در ۲ هفته پایانی برابر سپاهان و سایپا خواهد داشت.