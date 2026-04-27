کرمان میزبان دور برگشت لیگ یک هندبال زنان و مردان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فدراسیون هندبال قرار است پانزدهمین دوره لیگ دسته یک هندبال زنان باشگاه‌های کشور به‌صورت متمرکز و در شهر کرمان برگزار شود.

بر این اساس، دیدارهای دور برگشت مرحله گروهی، مرحله پلی‌آف، نیمه‌ نهایی و دیدار نهایی این رقابت‌ها از ۱۷ اردیبهشت‌ لغایت ۲۴ اردیبهشت‌ماه به صورت متمرکز در استان کرمان و به میزبانی شهر کرمان برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ دیدارهای مراحل پلی‌آف، نیمه‌نهایی و فینال این رقابت‌ها به صورت تک‌ بازی برگزار می‌شود و چهار تیم برتر مسابقات به لیگ برتر سال جاری صعود خواهند کرد و آکو کارمانیا کرمان و شهرداری شهربابک نمایندگان استان در لیگ یک هندبال زنان هستند.

زرند میزبان‌ لیگ یک هندبال مردان شد

همچنین طبق اعلام فدراسیون هندبال، ادامه مسابقات لیگ دسته یک هندبال مردان نیز از ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه به میزبانی استان کرمان برگزار می‌شود.

بر این اساس، دیدارهای دور برگشت مرحله گروهی، مرحله پلی‌آف، نیمه‌نهایی و دیدار نهایی این رقابت‌ها از ۱۵ اردیبهشت‌ لغایت ۲۲ اردیبهشت‌ماه به صورت متمرکز در استان کرمان و به میزبانی شهرستان زرند برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ دیدارهای مراحل پلی‌آف، نیمه‌نهایی و فینال این رقابت‌ها به صورت تک‌بازی برگزار می‌شود.

تیم هندبال زرند نماینده استان کرمان در لیگ یک هندبال مردان است.