حضور سرمربی مس کرمان در اردوی تیم ملی هندبال جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات آسیایی اردوهای آمادگی خود را پیگیری می‌کند.

این تیم درحالی که لیگ برتر به‌ دلیل شرایط جنگی تعطیل است اردوی دیگری را در سبزوار برگزار کرد و سرمربی تیم هندبال مس کرمان نیز که در کادرفنی تیم ملی جوانان است در این اردو حضور داشت.

سرمربی تیم هندبال مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد شرایط اردو گفت: اردوی تیم ملی از تاریخ ۱۷ فرودین با حضور ملی‌پوشان از سراسر ایران در شهر سبزوار برگزار شد که عملکرد ملی‌پوشان زیر نظر کادرفنی بررسی شد.

دانیال امینایی، افزود: در این مدت بازی دوستانه‌ای با تیم هندبال نوجوانان نیز داشتیم تا برنامه‌های تاکتیکی نیز در طول مسابقه بررسی شود.

وی با اشاره به آماده‌سازی تیم ملی برای بازی‌های آسیایی گفت: اردوهای مختلفی طی این مدت برای آماده شدن بازیکنان تیم ملی برای بازی‌های آسیایی که در چین برگزار می‌شود بر پا شده و بازیکنان زیادی مورد ارزیابی قرار گرفتند تا بهترین‌ها در کنار هم تیم نهایی اعزامی را تشکیل دهند.

امینایی، افزود: تعطیلی لیگ برتر هندبال با توجه به شرایط جنگ این شرایط را فراهم کرد تا تیم‌های نوجوانان و جوانان اردوی طولانی‌تری را در سبزوار برگزار کنند.

وی ادامه داد: شرایط و امکانات اردو هم خوب بود و ان‌شاالله کم کم ترکیب نهایی تیم ملی هم برای اعزام به بازی‌ها مشخص می‌شود.

امینایی، درمورد نبودن بازیکنان کرمانی‌ در اردو تیم ملی گفت: ما در اردوهای قبلی بازیکنان کرمانی دعوت شده به اردو داشتیم، اما متاسفانه مرحله به مرحله این تعداد کم شد و در این اردو دعوت شده‌ای نداشتیم.

گفتنی است تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران در تیرماه به بازی‌های آسیایی که به میزبانی چین برگزار می‌شود اعزام خواهد شد.