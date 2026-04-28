به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قدرتی با اشاره به جلسه امروز (سه‌شنبه ۸ فروردین‌) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این جلسه مسئولان مربوطه گزارشی از وضعیت واحدهای صنعتی ارائه کردند از جمله اینکه چه تعدادی از واحدها دچار آسیب شده‌اند، میزان این خسارات به چه صورت بوده و آیا در بخش صنعت تعدیل نیرو رخ داده است یا خیر. وی با اشاره به تاکید اعضای کمیسیون برنامه بر ضرورت تقویت نظارت‌ها گفت: یکی از سوالات این بود که چرا در چنین شرایطی ایران‌خودرو قیمت خودروها را افزایش داده است؛ موضوعی که نیازمند ورود جدی‌تر و قوی‌تر وزارت صمت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست. قدرتی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه را تعدیل نیرو در برخی مجتمع‌های صنعتی عنوان و اظهار کرد: در این جلسه بیان شد که در بسیاری از واحدهای صنعتی تعدیل نیرو صورت گرفته و وزارت صنعت باید اقدامات لازم برای جلوگیری از تداوم این روند را انجام دهد. وی افزود: همچنین در این نشست مسئولان وزارت صمت ارزیابی کلی از میزان خسارات وارده به نواحی صنعتی ارائه کردند. موضوع توزیع کالا، نحوه نظارت بر قیمت‌ها و همچنین بررسی میزان آسیب‌ به مجموعه‌هایی نظیر فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز مطرح شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: جمع‌بندی جلسه بر این بود که باید واحدهای صنعتی آسیب دیده تقویت و حمایت همه‌جانبه شوند تا بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند.