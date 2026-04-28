۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

تاکید کمیسیون بودجه مجلس بر حمایت از صنایع آسیب‌دیده

در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با وزیر صمت بر لزوم حمایت از صنایع آسیب‌دیده تاکید شد تا این واحدها بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قدرتی با اشاره به جلسه امروز (سه‌شنبه ۸ فروردین‌) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این جلسه مسئولان مربوطه گزارشی از وضعیت واحدهای صنعتی ارائه کردند از جمله اینکه چه تعدادی از واحدها دچار آسیب شده‌اند، میزان این خسارات به چه صورت بوده و آیا در بخش صنعت تعدیل نیرو رخ داده است یا خیر. وی با اشاره به تاکید اعضای کمیسیون برنامه بر ضرورت تقویت نظارت‌ها گفت: یکی از سوالات این بود که چرا در چنین شرایطی ایران‌خودرو قیمت خودروها را افزایش داده است؛ موضوعی که نیازمند ورود جدی‌تر و قوی‌تر وزارت صمت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست. قدرتی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه را تعدیل نیرو در برخی مجتمع‌های صنعتی عنوان و اظهار کرد: در این جلسه بیان شد که در بسیاری از واحدهای صنعتی تعدیل نیرو صورت گرفته و وزارت صنعت باید اقدامات لازم برای جلوگیری از تداوم این روند را انجام دهد. وی افزود: همچنین در این نشست مسئولان وزارت صمت ارزیابی کلی از میزان خسارات وارده به نواحی صنعتی ارائه کردند. موضوع توزیع کالا، نحوه نظارت بر قیمت‌ها و همچنین بررسی میزان آسیب‌ به مجموعه‌هایی نظیر فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز مطرح شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: جمع‌بندی جلسه بر این بود که باید واحدهای صنعتی آسیب دیده تقویت و حمایت همه‌جانبه شوند تا بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند.

