به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده گفت: همزمان با هفته زمین پارک برنامه پاکسازی سواحل پارک ملی دریایی نایبند بصورت مستمر برگزار می گردد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه, در این خصوص افزود: سواحل پارک ملی دریایی نای بند زیست گاه های بسیار مهمی برای گونه های جانوری وگیاهی مهم نظیر ( محل تخم گذاری لاکپشت ها و جنگل های حرا ) می باشند،و حفظ تنوع زیستی به حفظ اکوسیستم های دریایی کمک فراوان دارند،که در همین راستا و با برنامه های پاکسازی مستمر در سواحل پارک ملی دریایی نای بند جهت جلوگیری از آلودگی ساحل و اثرات منفی آن اقدام مثبتی صورت میگیرد.

وی افزود:سواحل و زیست گاه های دریایی از ارزشمندترین سرمایه های طبیعی استان می باشند که نیازمند همکاری است.

رئیس اداره شهرستان عسلویه در ادامه با بیان اینکه پاکسازی ها بصورت مستمر صورت میگیرد تاکنون به طول ۲ هزار متر از سواحل پارک ملی دریایی نای بند پاکسازی صورت شده است.