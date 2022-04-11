نخستین عمل سزارین موفق جبیر در پارک ملی دریایی نای بند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی موذنی از نجات یافتن یک رأس جبیر در پارک ملی دریایی نای بند که دچار زایمان ناقص گردیده بود، با انجام عمل سزارین، خبرداد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه گفت: در روزهای بهار با زایمان طبیعی جبیر در منطقه حفاظت شده نای بند روبه رو هستیم و ازهمین رو فصلی پر از زاد و ولد در منطقه داریم. در همین زمینه به دلیل زایمان ناقص یک جبیر مادر، باعث گردید که جان این جبیر به خطر افتد، بنابراین با مشاوره دامپزشک و اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مقرر گردید جهت حفظ جان جبیر مادر، عملیات زنده گیری انجام شود.

وی در ادامه گفت: طی یک عملیات سخت، جبیر با تلاش‌های محیط بانان پارک ملی دریایی نایبند در شرایط ایمن زنده گیری و به سرعت به شبکه دامپزشکی عسلویه منتقل گردید. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که بیرون کشیدن جنین بدون عمل جراحی امکان پذیر نمی‌باشد بنابراین عمل سزارین به سرعت و بصورت اورژانسی انجام گردید و جنین مرده خارج شد.

مصطفی موذنی در ادامه گفت: با توجه به عفونت بوجود آمده، احتمال زنده ماندن جبیر مادر نیز بسیار کم برآورد می‌شد اما با تلاش‌های تیم شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه و مراقبت‌های بعمل آمده در طی یک هفته، خوشبختانه عمل نتیجه بخش بود و جبیر مادر در سلامتی کامل به محیط زیست برگشت.

گفتنی است طی ١٢ سال تلاش و کوشش جهت به ثمر رسیدن طرح احیا جمعیت جبیر، محیط بانان و دامپزشکان و بومیان منطقه حفاظت شده نای بند تلاش‌های شبانه روزی داشتند و همچنین شرکت پلیمر آریاساسول با حمایت مالی از این طرح باعث پیشبرد بهتر این طرح گردیده است.