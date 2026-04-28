به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی عصر سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه والای امام هشتم، اظهار کرد: حضرت امام رضا(ع)، تجلیگاه رأفت و کرامت الهی هستند و حرم مطهر ایشان همواره پناهگاه نیازمندان و دلدادگان اهلبیت (ع) بوده است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، افزود: آن بزرگوار عمر خود را در مسیر ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و خدمت به محرومان سپری کرد و بیتردید خدمت به زائران و مجاوران حریم رضوی، ادامه همان مسیر ارزشمند است.
شفیعی ثابت در ادامه از برگزاری اجتماع بزرگ امامرضاییها همزمان با میلاد این امام همام در رشت خبر داد و گفت: این اجتماع با حضور خادمیاران و یاوران رضوی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای این مراسم افزود: مدیحهسرایی و اهدای متبرکات رضوی از جمله بخشهای این اجتماع معنوی است.
دبیر کانون خدمت رضوی استان گیلان ادامه داد: این مراسم روز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه از ساعت ۱۹:۴۵ آغاز میشود و رأس ساعت ۲۰، صلوات خاصه حضرت رضا (ع) قرائت خواهد شد.
وی اذعان کرد: محل برگزاری اجتماع بزرگ امامرضاییها، میدان شهدای ذهاب شهر رشت و همزمان با اجتماع شبانه مردمی است.
