حسینی: نخستین شهرک بیوتکنولوژی کشور در گیلان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی عصر سهشنبه در نشست با صنعتگران و بازرگانان در استانداری گیلان، با اعلام آمادگی وزارت صمت برای پرداخت تسهیلات خرید ماشین آلات معدنی اظهار کرد: به متقاضیان خرید ماشین آلات معدنی از محل صندوق ایمیدرو، تا ۸۰ درصد تسهیلات پرداخت میکنیم.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان تخصیص ارز برای طرحهای توسعه ای و خرید ماشین آلات صنعتی وجود ندارد، تصریح کرد: اما ارز مورد نیاز مواد اولیه واحدهای صنعتی را تأمین میکنیم و نباید وقف های در تولید ایجاد شود. با اتخاذ تدبیرهای لازم در تأمین مواد اولیه صنایع فولادی و پتروشیمی و عرضه آن در بورس کالا، استمرار تولید و تثبیت بازار تضمین میشود.

حسینی در مورد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی نیز گفت: وزارت صمت در پی تغییر نرخ ارز، پیشنهادی برای اختصاص ۷۰۰ همت تسهیلات تأمین مواد اولیه به رئیس جمهور ارائه کرد که متأسفانه به دلیل عدم همکاری بانک ها، تنها هشت درصد از این مقدار تحقق یافت؛ استان گیلان نیز نتوانست از اعتبار در نظر گرفته شده این بخش استفاده کند.

مشاور وزیر صمت درآمد ارزی کشور حاصل از صادرات در سال ۱۴۰۳ را ۵۷.۸ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این مقدار حدود ۴۴ میلیارد دلار ارز به واردات بخش صنعت اختصاص یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز با توجه به شرایط سخت تحریمی، این مقدار ۵۴ میلیارد دلار بود که حدود ۳۳ میلیارد دلار صرف واردات شد و سهم گیلانیها ۴۵۷ میلیون دلار بود که تأمین شده است.

وی اظهار کرد: با وجود محدودیت ارزی، امسال سه راهحل برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری پیشنهاد شد که یکی از این موارد ارز حاصل از صادرات خرد است. در تأمین ارز کالاهای ضروری که عمدتاً مواد اولیه کارخانجات است، مشکلی نداریم.

حسینی با بیان اینکه تولید در روزهای بحران هرگز متوقف نشده، افزود: با پیش بینی های انجام شده در حوزههای مختلف، مواد اولیه لازم از جمله ورق فولادی برای مدت کافی، هم از طریق بورس کالا و هم از راههای دیگر تأمین شده اند. در حوزه پتروشیمی نیز پیش بینی های لازم برای ماه های آینده انجام شده و محصولات با قیمت مناسب در بورس عرضه شده اند.

وی ادامه داد: یک میلیارد دلار ارز برای واردات مواد پتروشیمی برای کارخانجاتی که درخواست خود را ثبت کرده اند، تأمین شده است، اما برخی مشکلات این بخش متأثر از افزایش ۶۰ درصدی قیمت جهانی این مواد و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حمل است. بخش دیگری نیز متأثر از جو روانی و مسائلی است که خارج از اختیارات وزارت صمت میباشد.

حسینی با بیان اینکه با افزایش قیمت نهاده های انرژی در بخش صنعتی (برق و گاز) مخالفیم، گفت: درخواست ابطال مصوبه ۲۶ اسفند مبنی بر افزایش قیمت نهاده های انرژی را ارسال کرده ایم تا جلوی افزایش قیمت گرفته شود و واحدهای تولیدی بتوانند آسانتر به فعالیت ادامه دهند. طبق دستور دادستان کشور که به استانها ابلاغ شده، مصوبات ستاد تسهیل لازمالاجراست و مدیرانی که از اجرای آن سرباز زنند، متخلف شناخته میشوند.

مشاور وزیر صمت در ادامه با اشاره به احداث شهرک فناوری در استان گیلان، گفت: این شهرک اولین شهرک بیوتکنولوژی فناورانه در کشور است که در مساحت ۲۴ هکتار احداث میشود و زمینه فعالیت هزار و ۹۰۰ متخصص را در این شهرک فراهم خواهد کرد. حسینی ابراز امیدواری کرد بهرهبرداری از این شهرک، موتور محرکی برای کل کشور باشد.

چهار پیشنهاد مدیرکل صمت گیلان برای تسهیل امور صنعتی در شرایط جنگی

در ادامه این نشست، تیمور پورحیدری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، چهار پیشنهاد کارشناسی شده برای تسهیل امور اقتصادی استان ارائه کرد.

وی اولین پیشنهاد را تسری بهرهمندی از کارتابل بدون انتقال ارز جهت تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی برای پروندههای سال جدید اعلام کرد و افزود: این پیشنهاد میتواند در تأمین مواد اولیه و کمبودهای تولید مؤثر باشد.

پورحیدری درخواست حذف موقت سهمیه واردات و بهینهسازی از کارتابل ثبت سفارش را به عنوان دومین پیشنهاد مطرح و تأکید کرد: روانسازی و ایجاد سرعت در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی برای سال ۱۴۰۵ از محل ارز حاصل از صادرات از مزایای این پیشنهاد است.