تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پایداری تولید در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر یکشنبه در جلسه فوق‌العاده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سالن جلسات استانداری گیلان اظهار کرد: تامین مواد اولیه کارخانجات با بسیج امکانات انجام می‌شود و عزم مدیران واحدهای صنعتی استان برای پرکردن خشاب تولید در جبهه اقتصادی جزم است.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی از نظر تولید محصولات استراتژیک شناسایی شده و میزان مواد مصرفی ماهانه آنها احصا شده است تا بتوانیم از کشورهای عضو معاهده اوراسیا، مواد اولیه مورد نیاز آنها را وارد کنیم.

مدیرکل صمت گیلان به وضعیت واحدهای صنعتی در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: واحدهایی که به دلیل شرایط جنگی امکان واردات مواد اولیه را ندارند، مورد به مورد در حال بررسی هستند تا مسیرهای دیگری برای تامین مواد اولیه آنها جایگزین شود.

پورحیدری با اشاره به تخصیص ۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات رونق تولید، عنوان کرد: این تسهیلات برای حمایت از تولید و سرمایه در گردش بخش صنعت در دستور کار قرار دارد تا واحدهای تولیدی علیرغم عدم وصول مطالبات خود، بتوانند بدون نگرانی نسبت به هزینه‌های جاری و تامین مواد اولیه اقدام کنند.

وی در خصوص تخصیص ارز حوزه تولید نیز گفت: اولویت کشور تخصیص ارز به واحدهای تولیدی است و با توجه به شرایط جنگی، حتی نگاه ویژه به تخصیص ارز آزاد برای تولید در دستور کار قرار دارد. همچنین واردات بدون انتقال ارز از طریق بنادر گیلان، راهکار دیگری برای تامین مواد اولیه است.

مدیرکل صمت گیلان به استمهال جرایم معوق واحدهای صنعتی اشاره و تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، جرایم معوق تسهیلات واحدهای تولیدی به مدت سه ماه بدون دریافت جریمه یا وجه التزام امهال می‌شود که این اقدام با هدف کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان در شرایط فعلی اتخاذ شده است.

پورحیدری در خصوص اهداف جلسه کارگروه ستاد تسهیل اظهار داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حمایت از بخش تولید، همواره تلاش کرده است با تدوین بسته‌های حمایتی، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و زمینه تداوم فعالیت و اشتغال آنها را فراهم کند.