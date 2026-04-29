  استانها
  2. مازندران
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۵

ایران سرزمین عشق به اهل‌بیت(ع) است

نکا-رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران گفت: ایران سرزمین عشق به اهل‌بیت(ع) است و این پیوند عمیق، رمز ماندگاری و اقتدار ملت به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری سه‌شنبه شب در گردهمایی هیئت محبان‌الرضا(ع) شهرستان نکا که به مناسبت میلاد امام رضا(ع) برگزار شد، با تأکید بر هویت دینی و انقلابی ملت ایران اظهار کرد: ایران، سرزمین عشق به اهل‌بیت(ع) است و این پیوند عمیق، رمز ماندگاری و اقتدار ملت به شمار می‌رود.

باقری با بیان اینکه «ایران، ایران امام رضا(ع) و امام حسین(ع) است»، افزود: ملت ایران با تکیه بر همین باورها، در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستادگی کرده و هیئات مذهبی نیز در این مسیر نقش پیشتاز دارند.

وی با اشاره به شکل‌گیری پویش «جان‌فدای ایران» تصریح کرد: هیئات مذهبی در سراسر کشور پرچمدار این حرکت مردمی هستند و با حضور در میدان، پیام وحدت و انسجام ملی را به نمایش می‌گذارند.

رئیس شورای هیئات مذهبی پهنه شمال کشور با تأکید بر اشتراکات اعتقادی مردم گفت: باور به خدای واحد، تعلق به یک ملت و تبعیت از رهبری، سه محور اساسی انسجام جامعه است و همین مؤلفه‌ها، قدرتی مردمی و گسترده را شکل داده است.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده نیروهای مردمی در عرصه‌های مختلف افزود: این ظرفیت عظیم مردمی، پشتوانه‌ای مهم برای کشور محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که ملت ایران در بزنگاه‌ها از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

باقری با تأکید بر نقش هیئات مذهبی در صحنه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها با لبیک به رهنمودهای رهبری، همواره در میدان حضور داشته و در حفظ وحدت و انسجام جامعه تلاش می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: هیئات مذهبی با تکیه بر فرهنگ عاشورا و آموزه‌های دینی، مسیر خود را با قدرت ادامه داده و در دفاع از ارزش‌ها و هویت ملی، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده خواهند داشت.

