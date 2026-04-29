به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری سهشنبه شب در گردهمایی هیئت محبانالرضا(ع) شهرستان نکا که به مناسبت میلاد امام رضا(ع) برگزار شد، با تأکید بر هویت دینی و انقلابی ملت ایران اظهار کرد: ایران، سرزمین عشق به اهلبیت(ع) است و این پیوند عمیق، رمز ماندگاری و اقتدار ملت به شمار میرود.
باقری با بیان اینکه «ایران، ایران امام رضا(ع) و امام حسین(ع) است»، افزود: ملت ایران با تکیه بر همین باورها، در مسیر دفاع از ارزشها و آرمانهای خود ایستادگی کرده و هیئات مذهبی نیز در این مسیر نقش پیشتاز دارند.
وی با اشاره به شکلگیری پویش «جانفدای ایران» تصریح کرد: هیئات مذهبی در سراسر کشور پرچمدار این حرکت مردمی هستند و با حضور در میدان، پیام وحدت و انسجام ملی را به نمایش میگذارند.
رئیس شورای هیئات مذهبی پهنه شمال کشور با تأکید بر اشتراکات اعتقادی مردم گفت: باور به خدای واحد، تعلق به یک ملت و تبعیت از رهبری، سه محور اساسی انسجام جامعه است و همین مؤلفهها، قدرتی مردمی و گسترده را شکل داده است.
وی همچنین با اشاره به حضور گسترده نیروهای مردمی در عرصههای مختلف افزود: این ظرفیت عظیم مردمی، پشتوانهای مهم برای کشور محسوب میشود و نشان میدهد که ملت ایران در بزنگاهها از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
باقری با تأکید بر نقش هیئات مذهبی در صحنههای اجتماعی خاطرنشان کرد: این مجموعهها با لبیک به رهنمودهای رهبری، همواره در میدان حضور داشته و در حفظ وحدت و انسجام جامعه تلاش میکنند.
وی در پایان تصریح کرد: هیئات مذهبی با تکیه بر فرهنگ عاشورا و آموزههای دینی، مسیر خود را با قدرت ادامه داده و در دفاع از ارزشها و هویت ملی، حضوری مؤثر و تعیینکننده خواهند داشت.
نظر شما