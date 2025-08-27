به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر چهارشنبه در همایش میانداران هیئات استان چهارمحال و بختیاری که با حضور خادمان هیئات مذهبی سراسر استان در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه شهدای دولت و خدمت و با اشاره به اینکه این جمع از شهرستانهای ۱۲ گانه شکل گرفته است، اظهار کرد: خادمان هیئات چه در محرم و صفر و سوگواری سیدالشهدا (ع) و چه در مناسبتها، برههها و بحرانهای مختلف همچون سیل و زلزله یا کرونا و … همواره در میدان بوده و نقشآفرینی میکنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه هفته دولت فرصت مغتنمی برای ارائه گزارش خدمات و دستاوردهای دولت برای مردم است، ادامه داد: این هفته همچنین فرصت شنیدن دغدغهها و مطالب مردم استان است تا به فضل الهی با تعامل و همافزایی همه بخشها بتوان گامهای بلندتری در مسیر توسعه برداشت.
مردانی با تأکید بر اینکه خادمان و فعالان هیئات مذهبی استان امسال تلاشهای بیوقفه در برپایی محافل و مجالس محرم و صفر و اربعین حسینی (ع) داشتند، افزود: جا دارد به عنوان خدمتگزار مردم، مراتب قدردانی خودم را اعلام کنم.
مدیریت میدانی خادمان هیئات در محافل حسینی
وی با اشاره به شعار محوری محرم امسال «ایران حسین تا ابد پیروز است» و شعار محوری «إنا علی العهد» در اربعین، بیان کرد: پیمان همیشگی ما با آرمانهای سرور و سالار شهیدان همیشه پابرجاست که در عمل با حضور پرشور زائران حسینی خدمتگزاری بیمنت هیئات و انسجام مجموعههای دولتی و مردمی به نمایش درآمد.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برپایی محافل و مجالس حسینی (ع) در شهرها و روستاهای استان در کمال آرامش و معنویت حکایتگر ایمان و مجاهدت، مرهون همبستگی و یکپارچگی، وفاق و مدیریت میدانی خادمان هیئت و همه مجموعهها بود.
مردانی با تصریح اینکه هیئات مذهبی ستونهای محکم فرهنگ دینی و اجتماعی هستند، افزود: این هیئات نشان دادند که میتوانند با تکیه بر ظرفیت مردمی و شور ایمانی بار بزرگ مسئولیتها را به دوش بکشند و در کنار دستگاههای اجرایی به تحقق آرمانهای دولت وفاق و تحقق شعار سال یعنی سرمایهگذاری برای تولید کمک کنند.
اربعین فرصتی برای سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی است
وی با تأکید بر اینکه اربعین حسینی (ع) تنها یک منسک عبادی نیست بلکه فرصتی برای سرمایهگذاری فرهنگی است، ادامه داد: اربعین در تحکیم هویت دینی و تقویت همبستگی اجتماعی تأثیرگذار است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با برشمردن ویژگیهای منحصر به فرد هیئات مذهبی که در دیگر نهادهای مردمی کمتر به چشم میخورد، توضیح داد: اول آنکه هیئت توسط مردم علاقهمند به اسلام و ائمه اطهار (ع) اداره میشود و دوم، تأمین هزینهها توسط خود مردم صورت میگیرد. همچنان که میبینیم این حجم نذورات و فعالیت مواکب به صورت صد در صد مردمی و بدون ریالی هزینه دولت صورت میگیرد.
مردانی با یادآوری اینکه هیئتیها حلقه اتصال مردم و مسئولان هستند، اظهار کرد: هیئت فضای مناسبی برای تبیین واقعیات و حقایق است که حرفهای دوسویه مردم و دولت را میتواند بزند.
خدمترسانی هیئات مذهبی استان در برهههای خاص
استاندار چهارمحال و بختیاری خدمترسانی هیئات مذهبی استان در برهههای خاص همچون سیل و زلزله را یادآور شد و گفت: بنده در جریان سیل سال ۹۸ در کشور شاهد بودم که هیئتیها آستین بالا زدند و به کمک مردم آسیب دیده پرداختند که از جمله کمکهای مومنانه را جمعآوری و توزیع کردند.
مردانی بیان کرد: باید نه تنها سرمایهسازی کنیم بلکه مراقب سرمایهسوزی هم باشیم و سرمایههای عاشورا و نهضت امام حسین (ع) الگوی روشنی را به ما نشان میدهند.
