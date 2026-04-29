تیم ملی کشتی ساحلی ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی ساحلی بازی های ساحلی آسیا در حالی امروز (چهارشنبه ۹ اردیبهشت) برگزار شد که هر چهار نماینده ایران در این تیم موفق به کسب مدال طلا شدند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی‌اکبر زرودی پس از صعود به فینال، در دیدار پایانی مقابل حریف هندی با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و نخستین طلای ایران را کسب کرد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علی غلامی با اجرای مقتدرانه در فینال، حریف پاکستانی خود را ضربه فنی کرد و دومین مدال طلای ایران را به دست آورد.

در وزن ۹۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی نیز با برتری قاطع ۳ بر صفر مقابل نماینده پاکستان، سومین طلای ایران را ثبت کرد.

در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم، امیررضا صحرایی با شکست ۳ بر صفر حریف قدرتمند و بلند قامت چین، چهارمین و آخرین طلای ایران را از آن خود کرد.

بدین ترتیب تیم ملی کشتی ساحلی ایران با کسب ۴ مدال طلا توسط هر۴ ورزشکار خود به عنوان قهرمانی ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا دست یافت.

محمد نادری هدایت تیم ملی کشتی ساحلی آسیا را بر عهده دارد. علی بازیار هم به عنوان سرپرست کنار این تیم است.

