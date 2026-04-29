  ورزش
  کشتی و وزنه برداری
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۱

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

تیم ملی کشتی ساحلی ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی کشتی ساحلی ایران با کسب ۴ مدال طلا توسط هر ۴ ورزشکار خود، به عنوان قهرمانی ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی ساحلی بازی های ساحلی آسیا در حالی امروز (چهارشنبه ۹ اردیبهشت) برگزار شد که هر چهار نماینده ایران در این تیم موفق به کسب مدال طلا شدند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی‌اکبر زرودی پس از صعود به فینال، در دیدار پایانی مقابل حریف هندی با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و نخستین طلای ایران را کسب کرد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علی غلامی با اجرای مقتدرانه در فینال، حریف پاکستانی خود را ضربه فنی کرد و دومین مدال طلای ایران را به دست آورد.

در وزن ۹۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی نیز با برتری قاطع ۳ بر صفر مقابل نماینده پاکستان، سومین طلای ایران را ثبت کرد.

در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم، امیررضا صحرایی با شکست ۳ بر صفر حریف قدرتمند و بلند قامت چین، چهارمین و آخرین طلای ایران را از آن خود کرد.

محمد نادری هدایت تیم ملی کشتی ساحلی آسیا را بر عهده دارد. علی بازیار هم به عنوان سرپرست کنار این تیم است.

علی اکبر زرودی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت

علی غلامی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت

امیرحسین کاووسی در وزن ۹۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت

امیررضا صحرایی در وزن ۹۰+ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت

    IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      در بخش بانوان کشتی گیران محجبه شرکت کردن ولی ایران شرکت کننده نداشت و مدال ها از دست رفت.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها