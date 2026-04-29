۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

زرودی: مدالم را به مردم، شهدای ناو دنا و مدرسه میناب تقدیم می کنم

زرودی: مدالم را به مردم، شهدای ناو دنا و مدرسه میناب تقدیم می کنم

عضو تیم ملی کشتی ساحلی ایران مدال طلای خود در بازی های ساحلی آسیا را به مردم، شهدای ناو دنا و مدرسه میناب تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر زرودی دارنده مدال طلای منهای ۷۰ کیلو گرم تیم ملی کشتی ساحلی عنوان داشت: خدا را شکر از قهرمانی جهان و آسیایی خود دفاع کردیم و موفق شدیم در هر چهار وزن طلا بگیریم و شرمنده مردم و کمیته ملی المپیک و خانواده نشدیم.

وی افزود: حریفان هندی و قرقیزی و روسی الاصل کشورهای مختلف خیلی قوی بودند. خیلی تشکر می کنم از کمیته ملی المپیک که شرایطی را فراهم کرد تا زودتر به سانیا بیاییم و از فدراسیون و وزارت ورزش و کادر فنی هم تشکر می کنم.

این ملی پوش کشتی ساحلی خاطرنشان کرد: ما هم تلاش کردیم و این مدال را تقدیم مردم ایران که پای کشورشان ایستادند و شهدای ناو دنا و مدرسه میناب می کنم و روز تولد امام رضا علیه السلام است و ارادت خاصی به این امام رئوف دارم و این مدال را به آستان قدس رضوی می دهم.

کد مطلب 6814826

