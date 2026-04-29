کاووسی بعد از طلایی شدن: سطح مسابقات بسیار بالاتر از جهانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین کاووسی ملی پوش کشتی ساحلی وزن ۹۰ کیلوگرم ایران درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا پس از کسب نشان طلا اظهار کرد: سطح مسابقات بسیار بالاتر از رقابت های جهانی بود و حریفان آسیایی بسیار خوب و قدرو اکثرا مدعی هستند.

وی درخصوص حریفانش گفت: سرسخت ترین حریفم بحرینی و عنوان دار آسیا و جهان بود و همچنین حریف پاکستانی که قهرمان بازی های آسیایی ۲۰۱۶ در کارنامه خود داشت.

وی تاکید کرد: اکثر کشتی گیران بحرینی در واقع روسی الاصل بودند برای همین جزو سرسخت ترین حریفان این بازی ها محسوب می شدند.

وی افزود: از کمیته ملی المپیک تشکر ویژه دارم که با وجود شرایط سخت تیم را اعزام کرد و ما توانستیم نتایج زحماتمان را بگیریم.

کاووسی گفت: مدال طلا را به خانواده و مربی عزیزم تقدیم می کنم که زحمات بسیاری برای من کشیدند امیدوارم توانسته باشم کمی زحماتشان را جبران کنم .

ئر پایان افزود: از همین امروز برای تورنمنت های ساحلی بعدی خودم را آماده میکنم و امیدوارم نتایج خوبی کسب کنیم