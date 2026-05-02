خیز کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی/ تصمیم رنگرز برای دو تیم ملی قوی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی، تمرینات را بدون حضور نفرات اعزامی به قهرمانی آسیا در استان مازندران آغاز کرد و امروز به پایان خواهد رسید. دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی قرار است از ۱۶ اردیبهشت ماه این بار هم در استان مازندران برگزار شود.

این اردو برای حضور تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا، قهرمانی جهان و مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال خواهد بود. تیم ملی کشتی فرنگی سال گذشته در مسابقات جهانی به عنوان قهرمانی رسید و شاگردان رنگرز امسال هم در تلاش هستند تا بتوانند از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند.

امسال بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی در فاصله اندکی از یکدیگر برگزار خواهند شد. برای اولین بار قرار است ابتدا بازی‌های آسیایی ناگویا در مهرماه برگزار شود و پس از آن در فاصله کمتر از یک ماه مسابقات جهانی برگزار شود.

با توجه به این همزمانی شرایط برای کشتی فرنگی سخت شده است و سرمربی تیم باید دو تیم را برای این دو رویداد مهم آماده کند.بازی‌های آسیایی ناگویا برای کاروان ورزش ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و مثل همیشه روی مدال آوری کشتی ایران حساب باز می‌کنند، از آن طرف مسابقات جهانی برای فدراسیون کشتی و اعضای کادر فنی در اولویت است.

بحرین امسال میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ را برعهده گرفته بود، اما بعد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران و اتفاقاتی که در منطقه رخ داد، با اعلام رئیس اتحادیه جهانی کشتی میزبانی مسابقات جهانی از بحرین گرفته شده و قرار است کشور دیگری میزبانی این مسابقات را برعهده بگیرند.

در حال حاضر سه کشور آسیایی، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان میزبان مسابقات جهانی شدند و مابقی کشورها اروپایی هستند. البته اتحادیه جهانی کشتی هنوز تصمیم نهایی را در مورد میزبان مسابقات جهانی نگرفته است. البته پیش از این علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرده بود به احتمال زیاد مسابقات جهانی به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد.

قرار است اتحادیه جهانی کشتی تا چند روز دیگر تکلیف میزبان مسابقات جهانی را مشخص کند؛ این احتمال وجود دارد که میزبان یک کشور آسیایی باشد. در هر صورت باید منتظر اتحادیه جهانی کشتی بمانیم. درصورت تغییر میزبانی چند احتمال پیش روی کشتی ایران خواهد بود؛ اگر میزبانی از بحرین گرفته شود و به کشور دیگری داده شود به احتمال زیاد مسابقات هم به روال روتین خود ( شهریورماه) برمی‌گردد و مسابقات در سپتامبر (شهریور) برگزار می‌شود در این صورت تیم‌های ملی کشتی ایران ابتدا در مسابقات جهانی و پس از آن در بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان خواهند رفت که در این صورت اغلب ملی‌پوشانی که در مسابقات جهانی به میدان رفتند در بازی‌های آسیایی هم روی تشک خواهند رفت.

اما در صورتی که میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ تغییر نکند یا اینکه تنها کشور برگزاری مسابقات تغییر کند و زمان برگزاری آن همان ماه اکتبر (آبان) باشد در این صورت همچنان فدراسیون کشتی معتقد است که باید دو تیم را راهی مسابقات پیش رو کند و ترکیب تیم ملی در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا متفاوت خواهد بود.