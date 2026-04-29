تدوین برنامه ساماندهی هوش مصنوعی در سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعیدرضا شاهمرادی، با اشاره به سابقه ورود تکنولوژیهای هوشمند به حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: مدتها است که گجتها و اپلیکیشنهای تشخیص و تحلیل پزشکی، به ویژه در حوزههای تصویربرداری پزشکی، وارد چرخه درمان شدهاند. این نرمافزارها نه تنها وضعیت فعلی بیمار را تحلیل میکنند، بلکه توان پیشبینی روند بیماری را نیز دارا هستند؛ اما در حال حاضر با توجه به تعدد سازمانهای ذیمدخل چالش اصلی، مدیریت فرآیندهای زیرساختی این حوزه است.
وی با انتقاد از نبود مدیریت متمرکز بر دادههای تولید شده در مراکز درمانی دولتی، اظهار داشت: امروز با خلأ بزرگی در زمینه مدیریت "دیتاهای گرانقیمت" مواجه هستیم. برای مثال، توسعهدهندگان نرمافزار برای توسعه مدلهای هوش مصنوعی به دیتاهای باکیفیت نیاز دارند، اما در حال حاضر متولی مشخصی برای دسترسی قانونمند به این گنجینه ملی وجود ندارد.
شاهمرادی افزود: سازمان غذا و دارو باید به عنوان متولی اصلی در این حوزه جا بیفتد تا هرگونه دسترسی به دادهها، تحت چارچوبهای قانونی و دستورالعملهای صیانتی انجام شود. این امر نه تنها مسیر پیشرفت تکنولوژی را هموار میکند، بلکه از سوءاستفاده یا تضییع حقوق بیتالمال و پراکندهکاری نیز جلوگیری خواهد کرد.
مشاور امور تجهیزات پزشکی با تبیین تفاوت نظارت بر سختافزار و نرمافزار خاطرنشان کرد: در تجهیزات فیزیکی، جهت صحت عملکرد استانداردهای مشخصی برای صدور پروانه ساخت وجود دارد؛ اما در نرمافزاری که وظیفه تحلیل و تشخیص پزشکی را بر عهده دارد، با یک کار علمی پیچیده روبرو هستیم. ما نیازمند مراکز آکادمیک و بیمارستانی به عنوان آزمایشگاههای مرجع هستیم تا صحت عملکرد این نرمافزارها را در محیط کلینیکال بررسی کنند.
شاهمرادی با اشاره به مذاکرات پیشین با دانشگاههایی نظیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز رشد مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: استفاده از توانمندی و پتانسیل علمی مراکز دانشگاهی جهت تسریع در بررسیهای فنی در دسترس هست. این نظارتها باید از حالت پراکنده خارج شده و تحت نظر سازمان، سروسامان یابند تا از دخالتهای غیرتخصصی سایر بخشها و نهادها جلوگیری شود.
وی، استراتژی سازمان غذا و دارو را در سه محور اصلی طبقهبندی کرد؛ نخست ایجاد «کارگروه کشوری هوش مصنوعی سازمان غذا و دارو» از مراکز دانشگاهی صنعتی و علوم پزشکی، دوم «نظارت بر محصولات ساخته شده مبتنی بر هوش مصنوعی و تعیین تکلیف محصولات جدید» و سوم «ایجاد بانک جامع دیتاهای پزشکی مراکز در سازمان غذا و دارو» بهعنوان متولی امر در وزارت بهداشت.
