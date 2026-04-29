آب سد سفیدرود تا ۳۱ اردیبهشت رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح چهارشنبه در مراسم رهاسازی آب سد سفیدرود بهمنظور آغاز سال زراعی جدید و تأمین آب شالیزارهای استان با تبریک روز ملی شوراهای اسلامی و سالروز ولادت حضرت علیبنموسیالرضا (ع)، اظهار کرد: خوشبختانه امروز با برنامهریزیهای صورت گرفته، رهاسازی آب ۱۰ روز زودتر از تقویم پیشبینیشده آغاز شده است.
وی با اشاره به وضعیت بارشها، افزود: در حالی که در داخل استان گیلان نسبت به سال آبی گذشته با کاهش ۲۰ درصدی بارندگی مواجه بودیم، اما به لطف الهی بارندگیهای ملی بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت که تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت ورودی سد سفیدرود داشت.
حقشناس با بیان اینکه ذخیره سد نسبت به ماههای گذشته بهبود چشمگیری یافته است، تصریح کرد: دو ماه پیش ذخیره سد سفیدرود ۲۰ درصد کمتر از سال گذشته بود، اما امروز نه تنها آن عقبماندگی جبران شده، بلکه با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد ذخیره ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب مازاد هستیم.
استاندار گیلان در خصوص برنامه توزیع آب، خاطرنشان کرد: بر اساس تقویم شرکت آب منطقهای و سازمان جهاد کشاورزی، رهاسازی آب تا ۳۱ اردیبهشتماه بهصورت پیوسته ادامه خواهد داشت و پس از آن مطابق با نیاز مزارع، نوبتبندی و توزیع آب با دقت انجام میشود.
وی با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته، یادآور شد: سال گذشته علیرغم چالشها، ۹۸ درصد کشاورزان آب مورد نیاز خود را بهطور کامل دریافت کردند. امسال با توجه به ذخیره مطلوب سد، امیدواریم با همراهی مردم و مدیریت بهینه منابع، سالی پربارتر در حوزه کشاورزی داشته باشیم.
