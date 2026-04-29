آشوری: تجربه بندر شهید رجایی مبنای پدافند غیرعامل بنادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، با اشاره به حادثه دلخراش بندر شهید رجایی در سال گذشته اظهار داشت: یاد و خاطره همه شهدای این حادثه را که ملت ایران را داغدار کردند، گرامی می‌داریم.

وی با بیان اینکه در آستانه سفر رئیس جمهور بودیم که ناگهان صدای مهیبی در شهر پیچید، افزود: زمانی که حادثه رخ داد. بلافاصله تیم مدیریت بحران را به محل اعزام کردم و خود نیز نیم ساعت بعد در منطقه حاضر شدم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: با حضور در محل، جلسه شورای تامین و ستاد بحران را در جوار مزار شهدا تشکیل دادیم.

آشوری تازیانی با اشاره به مشارکت گسترده همه نیروها تصریح کرد: ۸۲ دستگاه آتش‌نشانی و ۱۳۳ آتش‌نشان از شهرهای مختلف از جمله بندرعباس، سیرجان، عسلویه، لارستان و تهران در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند.

وی جان باختن ۵۸ نفر از هموطنان را بسیار تلخ توصیف کرد و گفت: در کنار این تلخی، زیبایی‌های همدلی نیز ظهور پیدا کرد. مردم در سراسر کشور برای اهدای خون صف‌های ممتد و فشرده تشکیل دادند. در مجموع ۱۶۷۰ مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند که ۱۷ نفر از آنها با جراحات شدید به استان‌های دیگر اعزام شدند.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش رسانه در خنثی‌سازی روایت‌های دشمن گفت: با هماهنگی صورت گرفته، تصاویر به صورت زنده از صداوسیما پخش شد تا کسی نتواند روایت جعلی جایگزین واقعیت کند. این یکی از جلوه‌های اساسی هماهنگی بین‌بخشی در مدیریت بحران بود که ظرف ۴۸ ساعت شکل گرفت.

آشوری تازیانی افزود: بزرگترین بندر کشور در معرض یک مخاطره جدی قرار گرفته بود. آسیب‌شناسی حادثه برای ارتقای ایمنی و رعایت پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفت.

وی از تهیه یک کتاب و گزارش نظرسنجی از بازخوردهای مردمی درباره این حادثه خبر داد و گفت: این تجربه ماندگار در مدیریت بحران، تبدیل به کتاب خواهد شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه برای مدیریت پیامدهای پس از بحران اظهار داشت: چند کارگروه تخصصی زیرمجموعه این قرارگاه تشکیل شد. کارگروه تعیین خسارات به ریاست دادگستری، کارگروه شناسایی کانتینرهای پرخطر، و کارگروه پیگیری مطالبات صاحبان کالا از جمله این اقدامات بود.

آشوری تازیانی تصریح کرد: بیش از ۲ هزار خودرو در این حادثه آسیب دیده که ۳۶ میلیارد تومان برای جبران خسارت آنها اختصاص یافت. همچنین دیون بانکی و مطالبات خانواده جانباختگان پیگیری و موضوع ثبت شهادت آنان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بندر شهید رجایی حتی در همان روزهای حادثه نیز به فعالیت خود ادامه داد، خاطرنشان کرد: پویش های خودجوش مردمی برای کمک به آسیب‌دیدگان، برپایی موکب در محل حادثه، حضور بسیج، نیروی انتظامی، سپاه و ارتش در کنار یکدیگر، همدلی بی‌نظیری را رقم زد.

استاندار هرمزگان در پایان با تمجید از اقدام نیروی هوافضای سپاه به فرماندهی شهید حاجی‌زاده که ۱۴۴ پرواز برای امدادرسانی انجام داد، گفت: کشورهای دوست مانند روسیه نیز اعلام آمادگی کردند. این مدیریت تمام‌عیار، یک تجربه ارزشمند و مبنایی برای ارتقای استانداردهای پدافند غیرعامل در بنادر کشور خواهد بود.