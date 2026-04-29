به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات ضد انسانی دشمن صهیونی-آمریکایی به کشور و لزوم غلبه در میدان روایتگری جنگ، کارگاه آموزشی «روایتنویسی مقاومت» با عنوان «تو رستم تَهَمتَنی ...» و تدریس سارا عرفانی؛ نویسنده و مدرس داستاننویسی، از ساعت ۱۴ تا ۱۸ روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار میشود.
به دلیل محدودیت در تعداد شرکتکنندگان حضوری، متقاضیان باید برای ثبتنام، مشخصات خود را به شماره ۱۰۰۰۴۵۰۱۸ پیامک کنند.
علاقهمندان در سراسر کشور نیز میتوانند بهصورت برخط از طریق لینک https:\\www.skyroom.online\ch\researchpl\amoozeshi در این کارگاه آموزشی شرکت کنند.
