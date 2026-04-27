۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

عصر شعر «زمزمه قدسیان» برگزار می‌شود

عصر شعر «زمزمه قدسیان» برگزار می‌شود

عصر شعر «زمزمه قدسیان»، در ایام دهه کرامت و ولادت امام رضا(ع)، ۶ تا ۱۱ اردیبهشت‌ توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در کتابخانه‌های منتخب سراسر کشور، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ایام دهه مبارک کرامت و ولادت حضرت امام رضا(ع)، عصر شعر «زمزمه قدسیان» توسط محافل ادبی در کتابخانه‌های منتخب سراسر کشور برگزار می‌شود و شاعران به شعرخوانی در رثای امام هشتم می‌پردازند.

در این محافل، اشعار و متون ادبی خلق شده، توسط اعضای کتابخانه‌های عمومی خوانده می‌شود. همچنین محافل ادبی استان‌ها می‌توانند با راه‌اندازی کانال در پیام‌رسان‌های داخلی، نسبت به انتشار اشعار و متون خلق شده اعضاء اقدام کنند.

عصر شعر «زمزمه قدسیان»، در روزهای ۶ تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و با حضور شاعران آیینی و اعضای محافل ادبی، برپا خواهد شد تا شاعران متعهد با زبان شعر، ارادت خود را به محضر امام مهربانی‌ها ابراز کنند.

زینب رازدشت تازکند

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
