به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم مجدی، با بیان اینکه تمام این موارد برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شدهاند، اظهار کرد: بسیاری از مراکز پلمبشده توسط افراد فاقد صلاحیت و بدون هرگونه مدرک مرتبط، اقدام به ارائه خدمات تخصصی پزشکی میکردند.
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه تصریح کرد:توصیه اکید ما به مردم این است که پیش از دریافت هرگونه خدمت پزشکی یا زیبایی، از پروانه معتبر و صلاحیت حرفهای ارائهدهنده خدمات اطمینان حاصل کنند.
وی با اشاره به نقش گزارشهای مردمی در شناسایی متخلفان افزود:در سال گذشته ۳۴۵ بازدید از مراکز درمانی و آرایشی-پزشکی بر اساس گزارشهای ثبتشده در سامانههای ۱۹۰ و TMS انجام شده است.
مجدی بیان کرد: تمام استعلامهای مربوط به کارکنان شاغل در مراکز درمانی از طریق سامانه جامع نظارت و کارتابل اعتباربخشی انجام شده است.
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۴۷۲ شکایت در حوزه درمان در سامانه ۱۹۰ ثبت شده است، افزود:تمام این پروندهها استخراج، بررسی کارشناسی، رسیدگی و نتیجه آنها در سامانه ۱۹۰ بارگذاری شده است.
به گفته وی ۳۹۴ شکایت ثبتشده در سامانه جامع نظارت، ۱۲۰۴ شکایت حضوری و تلفنی همگی به صورت کامل بررسی و پاسخدهی شدهاند.
مجدی با بیان اینکه فعالیت افراد فاقد صلاحیت، «تهدید جدی برای سلامت جامعه» محسوب میشود، افزود: از مردم انتظار داریم آگاهانه و هوشمندانه نسبت به این مراکز تصمیم بگیرند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، امکان ثبت شکایت و گزارش از طریق سامانه ۱۹۰ و سامانه جامع نظارت فراهم است.
