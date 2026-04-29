۴۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق در بابل کشف شد؛ تشدید نظارت بر فرایند تولید

سرهنگ قاسم عزیزی در حاشیه بازدید از کارخانه آرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و توقیف این محموله شدند.

وی با اشاره به اینکه آردهای کشف‌شده خارج از شبکه رسمی توزیع در حال جابه‌جایی بود، افزود: ارزش ریالی این محموله حدود یک میلیارد ریال برآورد شده و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی بابل با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان گفت: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی برخورد جدی خواهد داشت و شهروندان نیز می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

در همین راستا و در حوزه نظارت بر زنجیره تولید، دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه به همراه نمایندگان معاونت غذا و دارو از کارخانه آرد خانی بابل بازدید کردند.

در این بازدید تخصصی، فرآیند تولید آرد کامل از مرحله ورود گندم تا بسته‌بندی نهایی مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان با حضور در خطوط تولید، نحوه جداسازی سبوس، کنترل کیفیت و حفظ ارزش‌های تغذیه‌ای محصول را ارزیابی کردند.

مسئولان فنی کارخانه در این بازدید، توضیحاتی درباره انجام آزمایش‌های تخصصی از جمله سنجش رطوبت و گلوتن ارائه کردند و بر رعایت استانداردهای لازم در تولید آرد کامل تأکید شد.

نمایندگان معاونت غذا و دارو نیز با انجام نمونه‌برداری و بررسی مستندات، بر ضرورت رعایت استانداردهای ملی، برچسب‌گذاری دقیق و نظارت مستمر بر کیفیت مواد اولیه تأکید کردند.

در پایان این بازدید، پیشنهادهایی برای بهبود فرآیند تولید، ارتقای آموزش کارکنان و گسترش همکاری میان دانشگاه و صنایع غذایی مطرح شد.

بر اساس این گزارش، توسعه تولید آرد کامل به‌عنوان محصولی سلامت‌محور و ترویج مصرف آن در سبد غذایی مردم از اهداف اصلی این برنامه‌ها اعلام شده است.

همچنین نظارت بر نانوایی‌های شهرستان بابل از ابتدای سال جاری با مشارکت بسیج اصناف در حال انجام است و گزارش‌ها حاکی از رضایت نسبی شهروندان از روند بازرسی‌هاست.