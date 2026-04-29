 دور جدید تمرینات تیم ملی پومسه در خانه تکواندو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی فدراسیون تکواندو، مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی پومسه کشورمان پس از تمرینات در شهر رشت، با حضور ورزشکاران منتخب در دو گروه بانوان و آقایان، از روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در خانه تکواندو در محل فدراسیون تکواندو پیگیری خواهد شد.

مهدیه عقبایی، فروغ رحیمی، الناز حسین آبادی، مرجان سلحشوری، راضیه آقایی، مهسا برزگری، یاسمن لیموچی و حنانه احمدی در گروه بانوان، نادر خدامرادی، علی سلمانی، مهدی جمالی، میلاد یعقوبی، یاسین زندی، علیرضا ابراهیمی، یاسین وکیلی و یاسین اکبری درگروه مردان در این اردو حضور دارند.

تمرینات این دوره با نظارت مستقیم کادر فنی برگزار می‌شود و ملی‌پوشان برنامه‌های متنوعی شامل تمرینات آمادگی جسمانی، تکنیکی و اجرای فرم‌های استاندارد را در دستور کار دارند. در بخش بانوان، نگار مددخانی به عنوان سرمربی و سونا رزاقی به عنوان مربی، هدایت تیم ملی را بر عهده دارند. همچنین، حسین بهشتی نیز سرمربیگری تیم ملی پومسه مردان را بر عهده دارد .

نهمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی آسیا ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه به میزبانی مغولستان در شهر اولانباتور برگزار خواهد شد.