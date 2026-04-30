دونده جوان و مربی همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ورزش و جوانان استان همدان اعلام کرد: با اعلام کمیته فنی فدراسیون دو و میدانی امیر محمد رستمی دونده جوان و با آتیه همدانی در کنار مسعود بنوان مربی نام آشنا و استعدادیاب استان به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.

امیر محمد رستمی نفر چهارم نوجوانان آسیا و رکوردار سابق ۳۰۰۰ متر آزاد کشور علی‌رغم تمرینات سخت در شرایط جنگی کشور و تعطیلی محل تمرینات تخصصی، موفق شده در دو مرحله شرکت در مسابقات رکوردگیری در شیراز، در ماده ۳۰۰۰ متر آزاد با ثبت رکورد خوب ۸ دقیقه ۴۶ ثانیه مورد توجه کادر فنی فدراسیون دو ومیدانی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا قرار گیرد.

اردوی آماده‌سازی منتخبین جوانان دختر و پسر کشور با هدف انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی دو ومیدانی جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از روز یکشنبه ۱۳ تا ۲۷ اردیبهشت،با حضور ۱۴ دو ومیدانی کار پسر و دختر در مواد مختلف به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان در استان کرمان برگزار می‌شود.

مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا (۲۰۲۶) خرداد ماه امسال به میزبانی هنگ کنگ برگزار خواهد شد.