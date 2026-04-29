آیت الله فلاحتی: نگاه مسئولان باید ملی و فراجناحی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله رسول فلاحتی، امروز در دیدار با مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای صنعتی، معدنی و تجاری، از برخی مشکلات ریشهدار مدیریتی و اقتصادی استان انتقاد کرد و بر ضرورت تحول جدی در رویکردها تأکید کرد.
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه نگاه مسئولان باید ملی و فراجناحی باشد، اظهار داشت: گیلان بخشی از یک سرزمین واحد است و نمایندگان و مدیران باید برای دفاع از حقوق مردم استان با انسجام و برنامهریزی دقیق وارد عمل شوند.
انتقاد از سالها بیتوجهی به صنعت گیلان
وی با اشاره به سابقه صنعتی گیلان افزود: گیلان زمانی در نساجی، پس از یزد، حرف اول را میزد و حدود چهار هزار کارگر در این حوزه فعال بودند. بخش قابل توجهی از آسیبهای امروز صنعت استان، نتیجه نبود وحدت رویه و تصمیمگیریهای پراکنده در دهههای گذشته است.
امام جمعه رشت با اشاره به معضل ۴۷ ساله مدیریت پسماند سراوان گفت: انباشت پسماند با ارتفاع صد متر و حجم عظیم، یک فاجعه زیستمحیطی است که محصول سهلانگاریها و زدوبندهای سیاسی است.
ناهماهنگیها در حوزه معدن
آیتالله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه واگذاری معادن در گیلان اظهار کرد:برخی بهرهبرداران سالها در معادن حضور دارند بدون آنکه نگاه توسعهای داشته باشند. حتی افرادی هستند که محل زندگیشان در خارج از کشور است اما معادن گیلان را در اختیار گرفتهاند. این وضعیت با منافع مردم سازگار نیست.
وی با اشاره به ظرفیتهای گمرکی و بندری استان گفت:در دو سه سال اخیر آستارا به پرترافیکترین بندر شمال تبدیل شده و بستر تجارت با کشورهای آسیای میانه با توجه به کاهش همکاری آنها با اروپای شرقی، برای گیلان بسیار مناسب است.
ضرورت حمایت از بنگاههای کوچک و جذب سرمایهگذاران
نماینده ولیفقیه در گیلان، حمایت از بنگاههای کوچک تولیدی را رویکردی مؤثر دانست و ادامه داد:سرمایهگذار وقتی میبیند در کشورهایی مثل ترکیه زمین رایگان و تسهیلات گسترده ارائه میشود، طبیعی است که برای ورود به گیلان مردد شود. متأسفانه برخی ها با ایجاد موانع غیرضروری عملاً سرمایهگذار را فراری میدهند.
او با اشاره به تجربههای متعدد سرمایهگذاران ناکام در استان افزود: باید از سرمایهگذار داخلی حمایت کرد و اجازه نداد افراد سودجو یا تصمیمات سلیقهای پروژهها را متوقف کنند.
آیتالله فلاحتی با تقدیر از تلاش وزارت صمت برای احیای واحدهای نیمهتعطیل گفت: قبل از آنکه به دنبال افتتاح پروژههای جدید باشیم، باید کارخانجات تعطیل یا نیمهتعطیل را فعال کنیم. زمین و امکانات بسیاری مثل کارخانه پوشش سالهاست بلاتکلیف مانده و این یک خسارت بزرگ است.
آیت الله فلاحتی در این دیدار گفت: مردم گیلان لیاقت بهترینها را دارند و مسئولان باید با شجاعت ضعفها را بپذیرند و برای اصلاح امور اقدام کنند.
امام جمعه رشت در پایان از تلاشهای وزارت صمت و مجموعه مدیران صمت گیلان قدردانی کرد و خواستار توجه جدی این وزارتخانه به ظرفیتهای گسترده و معطلمانده استان شد.
