امام جمعه رشت: مفسدان اقتصادی کمتر از دشمن نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه رشت با تأکید بر ضرورت تقوای الهی، گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف حاکم اسلامی، جلوگیری از بروز معصیت‌های آشکار در جامعه است و این موضوع نیازمند آگاهی‌بخشی و تقویت بنیان‌های معرفتی نسل جوان است.

وی با ادامه مباحث هفته‌های گذشته درباره وظایف حاکم اسلامی، اظهار داشت: در نگاه فقه اسلامی، تکلیف دینی بر پایه بلوغ، عقل و آگاهی است و فردی که بدون علم و شناخت دچار خطا می‌شود، مستوجب عقوبت الهی نیست.

نماینده ولایت فقیه در استان گیلان با اشاره به نقش رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی افزود: گسترش سرگرمی‌های فراگیر در عصر جدید، یکی از آسیب‌های جدی تربیت دینی است و لازم است مدیران فرهنگی، معلمان و مبلغان دینی برای جبران این خلأ تلاش مضاعف داشته باشند.

امام‌جمعه رشت با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رئیس‌جمهور فقید، آیت‌الله رئیسی و همراهان شهیدش، خدمات ماندگار آنان را ستود.

وی با اشاره به تحولات جبهه مقاومت و شکست‌های پی‌درپی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه را «بلامنازع» توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌های دریایی و تلاش دشمن برای انزوای ایران، مسیرهای متنوعی از جمله راه‌های زمینی، آسیای میانه و خزر را برای خنثی‌سازی فشارها در اختیار دارد.

آیت الله فلاحتی خطاب به برخی کشورهای منطقه تأکید کرد: هر کشوری که پایگاه دشمنان ملت ایران شود، با واکنش قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

مطالبه برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی

عضو مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از اقدامات انقلابی رئیس قوه قضائیه در برخورد با عوامل ناامنی و عناصر دخیل در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، اظهار داشت: انتظار مردم این است که همان قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی، محتکران و برهم‌زنندگان بازار نیز اعمال شود.

وی افزود: این افراد که معیشت مردم را هدف قرار می‌دهند، کمتر از دشمنان خارجی نیستند و باید نتیجه برخوردها به‌صورت شفاف به مردم اعلام شود.

آیت‌الله فلاحتی در پایان، از حضور مؤمنانه و همیشگی مردم گیلان در صحنه‌های دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی قدردانی کرد و برای آنان دعای خیر نمود.