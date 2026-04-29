ایستادگی مردم و قدرت نیروهای مسلح دشمن را به زانو درآورده است

به گزارش خبرنگار مهر ، رحمت حیدری نژاد عصر چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری آستانه اشرفیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید، اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ که با جنگ تحمیلی سوم شروع شد، جنگی که در ابتدارهبر عزیز به اتفاق جمعی از سرداران و فرماندهان ارشد نظامی ، هموطنان خصوصا دانش آموزان در میناب به شهادت رسیدند.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به سابقه توطئه های دشمن که بیش از ۴۷ سال آمریکا و رژیم صهیونی ،از ابتدای انقلاب در حال توطئه برای ایران عزیز هستند ، افزود:,ایران در طول این ۴۷ سال و همواره آماده مقابله است.

وی گفت:در این مدت آمریکا و رژیم صهیونسیتی آزمون های مختلفی را داشتند و هربار مردم هم سربلند و آمریکای جنایتکار هم پشیمان تر شد.

حیدری نژاد از لطف و عنایت خدا در طول ۸ سال دفاع مقدس با امکانات محدود گفت و تصریح کرد: ایران اسلامی در جنگ ۸ ساله دفاع مقدس به لطف حق با دست خالی و با تلاش رزمندگان پیروز شده است ، حال ایران با تمام قدرت، در مقابل دشمن قرارگرفت طوری که آمریکا تقاضای آتش بس کرده است.

وی با قدردانی از نیروهای ارتش و نیروهای مسلح ... که دستاوردهای مهمی برای ایران فراهم آوردنداز ایستادگی مردم و قدرت نیروهای مسلح، ،گفت و ادامه داد:شهدای چون تهرانی مقدم و....با وجود تحریم های فراوان اما با پیشرفت و اقدام علمی عملی کاری کردند که دشمن دربرابر ایران زانو زده است

حیدری نژاد با بیان اینکه اتحاد مقدس به فرموده رهبر شهید در جنگ رمضان به خوبی شکل گرفت، اظهار کرد: مردمی که در جمع مردم میدان افزوده شدند حضور شگفت آفرین را رقم زدند که این سرمایه اجتماعی دراین جنگ رشد و بروز کرد و باعث سربلندی نظام شد

وی حضور روسا را در اجتماعی مردمی به نشانه همراهی دولت با ملت تاکید کردو گفت:ما باید قدر دان این مردم باشیم ،از صبوری در دل میدان جنگ و این حضور و تعهد به ارزش های انقلاب و حمایت نیروهای مسلح جای قدردانی دارد.

فرماندار آستانه اشرفیه پیگیری مطالبات مردم را تا حصول نتیجه مهم برشمرد و گفت:مهم این است که پای میدان باشیم ددر کنار مردم باشیم و برای مردم قدم برداریم و سعی کنیم برنامه های جدید و نوین را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه حضرت آقا با شهادت خود نظام و انقلاب را بیمه کرد، افزود: با تصمیم مسئولان بزرگ کشوری حالا این کشور توسط فرزند خلف شان در حال مدیریت است باید آماده اوامر شان باشیم.

حیدری نژاد با اشاره به شعار سال؛ اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی گفت: همه باید تلاش کنیم این شعار تحقق یابد چرا که شعار سال؛« اقتصاد مقاومتی» با دو پیوست حائز اهمیت است که نیاز است این دو مقوله در لحظه لحظه برنامه ریزی ها خدمت لحاظ شود.

وی با تاکید به وحدت برای تحقق اقتصاد قوی افزود: ضمن تلاش برای ایجاد امنیت قوی با تکریم ارباب رجوع، نظارت بیشتر و رفع مشکلات و پیگیر مطالبات بودن در تحقق این شعار بکوشیم