به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، امیرعباس اختراعی رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران با اشاره به تغییر رویکرد وزارت نفت در دولت چهاردهم و افزایش همکاریها با بخش خصوصی، تأکید کرد: سازندگان داخلی با همه ظرفیتهای فنی و صنعتی، بدون پیششرط آماده حضور در پروژههای بازسازی تاسیسات آسیب دیده صنعت نفت هستند.
اختراعی با اشاره به ضرورت همافزایی همه ارکان کشور برای بازسازی تاسیسات آسیب دیده صنعت نفت، گفت: این موضوع میتواند به عنوان اولویت نخست کشور و با مشارکت فعال همه بخشهای دولتی، خصوصی و عمومی به عنوان یک میثاق ملی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به افزایش برگزاری نشستهای مشترک وزارت نفت با شرکتهای خصوصی در دولت چهاردهم، افزود: در این دوره شاهد با تغییر رویکرد دولت و وزارت نفت هستیم و نشستهای تخصصی با حضور فعالان بخش خصوصی بهصورت مستقیم در این وزارتخانه برگزار میشود.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران افزود: در نگاه جدید به جای تعریف رابطه کارفرما و پیمانکار، همه برای پیشبرد یک هدف ملی در کنار هم قرار گرفتیم و برای تسریع در بازسازی تأسیسات و زیرساختها آسیب دیده صنعت نفت همکاری میکنیم.
ضرورت توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی
اختراعی یکی از مهمترین موانع همکاری در گذشته را بیتوجهی به ظرفیتهای بخش خصوصی عنوان و تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی جزئی از مردم هستند و هر زمان که میدان برای حضور واقعی آن فراهم شده، توانمندی خود را بهخوبی نشان داده اند.
وی ادامه داد: شناخت بهتر ظرفیتهای داخلی و اعتماد به آنها میتواند زمینهساز حضور مؤثرتر در پروژههای بزرگ صنعت نفت باشد.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران با اشاره به الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: هرچند برای قضاوت درباره نتایج این الگو به زمان بیشتری نیازمندیم، اما این رویکرد میتواند منابع مالی بخش خصوصی را به سمت تولید و توسعه زیرساختها هدایت کند. بر اساس این مدل سرمایههایی که پیش از این در بازارهای غیرمولد فعال بودند، به سمت پروژههای کلان صنعت نفت جذب می شود.
نقش توان داخلی در شرایط تحریم
اختراعی با اشاره به اینکه در شرایطی که کشور با تحریم روبروست، استفاده از حداکثر توان داخلی میتواند به عبور از این شرایط کمک کند، افزود: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل تولید می شود و در بسیاری از بخشها به خودکفایی قابلتوجهی دست یافتهایم .
وی افزود: اتکا به توان داخلی نهتنها موجب تسریع در بازسازی میشود، بلکه ریسک وابستگی به خارج، بهویژه در شرایط بحران و جنگ را کاهش میدهد.
اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی برای بازسازی
اختراعی با تأکید بر آمادگی کامل بخش خصوصی برای حضور در بازسازی تاسیسات و زیرساختهای آسیب دیده صنعت نفت، گفت: اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران برای کمک و همکاری در این بخش بهصورت مکتوب اعلام آمادگی کردهاند و همه ظرفیتهای خود برای بازسازی ظرفیتهای از دست رفته در اختیار دولت و وزارت نفت قرار میدهند.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران یادآور شد: ظرفیتهای فنی و اجرایی بخش خصوصی بهطور کامل معرفی شده و اکنون انتظار میرود با هماهنگی در بدنه وزارت نفت، زمینه حضور عملی این بخش در پروژههای بازسازی فراهم شود.
نظر شما