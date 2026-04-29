معاون وزیر اقتصاد: ۳۰۰۰ واحد صنعتی در جریان جنگ اخیر دچار آسیب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در نشست با مدیران اقتصادی استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریتی استان در شرایط جنگی، اظهار داشت: هدف اصلی از این سفر، قدردانی از مجاهدتهای صورتگرفته در روزهای سخت اخیر و بررسی میدانی مسائل و ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر است.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی بوشهر در اقتصاد کشور افزود: این استان بهواقع قلب تپنده اقتصاد ایران است و هرگونه اختلال در زنجیره تولید و فعالیتهای صنعتی آن، آثار مستقیم بر کل اقتصاد کشور دارد
رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه بیش از ۳ هزار واحد صنعتی در جریان جنگ اخیر دچار آسیب شدهاند، تصریح کرد: این واحدها بر اساس میزان خسارت و تعداد نیروی انسانی دستهبندی شده و برای هر گروه، بستههای حمایتی مشخصی طراحی شده است که بهزودی در دولت نهایی خواهد شد.
حیدری با تأکید بر پیچیدگی شرایط اقتصادی پس از جنگ گفت: حتی با پایان درگیری نظامی، تازه وارد مرحله اصلی یعنی جنگ اقتصادی میشویم و مدیریت این شرایط نیازمند انسجام، هماهنگی و تصمیمگیریهای سریع و مؤثر است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بیمه و جبران خسارات بیان کرد: در حوزه بیمه جنگ و آتشسوزی، مدلهای مناسبی طراحی شده و شرکت بیمه ایران نیز در حال انجام تعهدات خود برای جبران خسارات است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: رویکرد جدید ما حذف بروکراسیهای زائد است؛ بهگونهای که متقاضیان سرمایهگذاری بتوانند ظرف یک هفته، تمامی مجوزهای لازم را از طریق یک سازوکار متمرکز و با حضور دستگاههای مرتبط دریافت کنند.
حیدری از راهاندازی و توسعه سامانه جامع سرمایهگذاری خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ پروژه سرمایهگذاری با مطالعات امکانسنجی و به زبان انگلیسی آماده ارائه به سرمایهگذاران است که این تعداد بهزودی به ۸۰۰ پروژه افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: مجموع این پروژهها حدود ۲۰۰ میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری را شامل میشود که برای دوران پساجنگ طراحی و آماده عرضه شدهاند و تمرکز اصلی آنها بر حوزههای جذاب، بهویژه صنایع بالادستی انرژی است.
حیدری با اشاره به ظرفیت تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین گفت: استفاده از اوراق ارزی و جذب منابع از سرمایهگذاران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، از جمله راهکارهای مهم برای تأمین مالی پروژههاست.
حیدری در پایان با تأکید بر لزوم میداندادن به بخش خصوصی اظهار داشت: باور ما این است که توسعه اقتصادی بدون نقشآفرینی واقعی مردم و سرمایهگذاران ممکن نیست و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمام توان در مسیر رفع موانع و تسهیل سرمایهگذاری در استانها، بهویژه بوشهر، گام برمیدارد.
